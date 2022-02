Šílené ceny mladých ojetin: tříletý golf zdražil za dva roky o 60 procent

Zánovní ojeté vozy do tří let stáří nabízené na českém trhu v lednu meziročně zdražily o téměř 26 procent. Ve srovnání s rokem 2020 jsou ceny vyšší o 42 procent. Vyplývá to z analýzy trhu skupiny Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto.