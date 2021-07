Nová astra je frajerka na německé dálnice. Dá si benzin i naftu

Po Peugeotu 308 je tu jeho sourozenec z líhně koncernu Stellantis na platformě EMP2, který servíruje stylový design a moderní techniku včetně plug-in hybridního pohonu. Nová generace Opelu Astra zjevně usiluje o to „ukrást show“ svému věčnému soupeři jménem VW Golf, se kterým to jde v poslední době stále více z kopce.



Nejdůležitější model Opelu a jeho sesterské britské značky Vauxhall přechází na francouzskou techniku, a tak již jediným, kdo ze současné sestavy rüsselsheimské značky využívá tu od společnosti General Motors, je Insignia.

Inspirace Mantou

Astra nové generace je postavena na platformě EMP2 koncernu Stellantis, ale navržena byla konstruktéry v německém Rüsselsheimu, kde se bude také vyrábět. V britském Ellesmere Port ani v polských Gliwicích ji na linkách již neuvidí.

Její technicistní vzhled pomáhají dotvářet chytré světlomety Matrix LED s celkem 168 segmenty v nově pojaté přídi s plnou maskou (u Opelu ji říkají Vizor), která byla inspirována legendárním kupé Manta ze 70. let. Na tu nás připravil již model Mokka (jak jezdí čtěte zde). Velké výřezy kol ukrývají disky o průměru 16 až 18 palců. Atraktivitu designu půjde podobně jako u jiných opelů podpořit dvoubarevným lakováním s kontrastní střechou.

Až na výšku nová astra rozměrově narostla, je o čtyři milimetry delší (4374 mm), o 51 mm širší (při 1860 mm), o 15 mm nižší (1470 mm) a má o 13 mm delší rozvor (2675 mm). Zavazadlový prostor nově nabízí 422 litrů, což je mezigeneračně o plných 52 litrů více.

Ordnung na palubě

Design interiéru je radikálním odklonem od provedení předchozí generace. Stylový dojem navozuje i interiér s hezky „uklizenou“ minimalistickou palubní deskou, v jejímž případě Opel mluví o tzv. vizuálním detoxu. Nové provedení, kterému firma říká „Pure Panel“, charakterizují ostřejší a hranatější stylové prvky.

Řidič má před sebou velkou desetipalcovou obrazovku tvořící přístrojový štít a po pravé straně ve stejné výšce umístěný středový dotykový displej o stejné uhlopříčce. Všechny funkce se neovládají jen přes displej, pro některé byla zachována konvenční tlačítka. Celkové provedení působí přehledně. Za příplatek bude moci řidič sledovat nejdůležitější údaje prostřednictvím head-up displeje, který je promítá přímo na čelní sklo.

Volič samočinné převodovky tvoří podobně jako například u Škody Octavia prostorově nenáročný mini přepínač ve škvírce středového tunelu, kde je dobře po ruce i malý spínač parkovací brzdy. Předních sedadel jsou mezigeneračně umístěné o 12 mm níže, což umocňuje sportovní pocit za volantem. V nabídce budou tradičně i ergonomická sedadla s certifikací AGR a možností ventilace i masážní funkce.

Nejvíce síly nabídnou plug-in hybridy

Vedle konvenčních zážehových a vznětových motorů dostává astra v duchu doby i dvě plug-in hybridní provedení. Čistě elektrická verze v nabídce není, to totiž platforma EMP2 neumožňuje. Všechny motory jsou přeplňované turbodmychadlem. Základem je 1,2litrový zážehový tříválcem s výkonem 81 kW (110 k) nebo 96 kW (130 k), diesely zastupuje čtyřválec o výkonu 96 kW (130 k). Každý je standardně sladěn se šestistupňovou manuální převodovkou, za příplatek bude k dispozici osmistupňový automat.

Plug-in hybrid využívá zážehovou šestnáctistovku s elektromotorem, známou z Grandlandu X K dispozici bude ve dvou verzích se systémovým výkonem 132 kW (180 k) nebo 165 kW (224 k). Lze očekávat, že lithium-iontová baterie bude disponovat kapacitou 12,4 kWh, palubní nabíječka má mít výkon 7,4 kW. Spekuluje se i o verzi OPC s přídavným elektromotorem vzadu a pravděpodobným výkonem okolo 221 kW (300 k).

Astra je nadále „autobahnproof“

Opel zmiňuje, že je nová Astra nadále „autobahnproof“, tedy stavěná i pro rychlé dálniční jízdy. Její přední kola jsou v rámci platformy EMP2 zavěšena na vzpěrách McPherson, vzadu je jednoduché řešení s torzní tyčí. Novináři, kteří otestovali zakamuflované prototypy, zmiňují jisté jízdní vlastnosti, dobrou ovladatelnost, zábavné řízení a pohodlná sedadla, která jsou umístěna níže a umocňují tak sportovní pocit za volantem. Zejména hybridní verzi popisují jako tiché auto. Na zadních sedadlech je dostatek místa pro dva dospělé, pokud se sklopí zadní opěradla, vznikne prý rovná ložná plocha. Při parkování zase potěší přítomnost 360° kamerového systému.

Má tedy tradiční rival Volkswagen Golf problém? To se uvidí až Opel zveřejní ceny a Astra dorazí do showroomů. V nabídce bude opět jako pětidveřový hatchback a kombi Sports Tourer. Na českém trhu se šesté vydání rüsselsheimského bestselleru objeví počátkem příštího roku, a to hned ve všech motorových verzích.