VIDEO: Auto mezi kamiony? Smrt zaručena i při nízké rychlosti

Video určitě neudělá radost tuzemským majitelům octavií první generace. Právě ji si totiž Němci na test vybrali. Ke cti jedničkové octavie je ale potřeba dodat, že lépe by nedopadla ani modernější auta. Ostatně nedávno takto dva kamiony sešrotovaly úplně novou Toyotu Corollu na pražském okruhu (na nehodu se podívejte sem). Posádka zázrakem s těžkými zraněními přežila, stav auta se ale výrazně nelišil od toho ve videu.



Na záznamu je dobře vidět, jak se po nárazu kamionu bortí kufr octavie. Jakmile síla nárazu přejde na úroveň C sloupku, už začínají úřadovat deformační zóny. Auto drží tvar, jenže se dá do pohybu. A tam na jeho přední část čeká návěs druhého kamionu a bezpečnostní traverza, která má (ve většině případů) zabránit podjetí osobního auta pod návěs. Tady je ale fyzika neúprosná. Traverza, která za běžných okolností zastaví osobní auto, se zbortí a vůz pod návěs zajede úplně celý. Zastaví jej až zadní náprava, ale to už je octavia poskládaná do úhledné krabičky šrotu měřící tři metry na délku a půl metru na výšku.

Výsledek je zcela vypovídající – z kabiny octavie nezbyde prakticky nic, šance na přežití posádky je mizivá, pokud vůbec nějaká. Video je varováním hlavně před divokým dobržďováním do kolon, kde se řidiči chtějí často narychlo řadit do rychleji jedoucího pruhu.