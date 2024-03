Rodinná řadovka má i garáž. Ital jménem McLouis je dětemodolný obytňák

Zámek dveří tiše cvakne. Když vstoupíte dovnitř, ucítíte vůni, kvůli které lidé objíždějí výstavy aut. Příjemný mix pachů, kvůli kterému snad nikdy nezmizí klasické prodejní showroomy. Těžko se popisuje, je to směs novoty z plastů, kovu, koberců a polstrování.

Je to vůně úplně nového auta, kterým ještě nikdo nejel. Když se klíček otočí a digitální palubní deska ožije, tak je to jasné. Testovaný McLouis má nájezd celé čtyři kilometry. Po vlastní ose se pohyboval maximálně v areálu italské továrny a do Česka dorazil na podvalu před pár dny.

Modelová řada „300“ střídá v nabídce značky, která patří pod italskou skupinu Trigano, populární „dvoustovku“. „Je to zástupce střední třídy polointegrovaných obytných aut, tedy nejprodávanějšího segmentu mezi obytňáky,“ vysvětluje Vladimír Záhorec z Karavan Centra Morava. „Za mě je to ideální vozidlo pro rodiny s dětmi, či aktivní sportovce, kteří docení dobrou doložnost, velké úložné prostory a odolnost použitých materiálů. Všechny tyto vlastnosti vozy z třístovkové řady nominují jako vhodné kandidáty pro provoz v rámci půjčoven,“ dodává Záhorec.

Spaní pro čtyři cestovatele

Italský výrobce zvolil naprosto klasické rozložení, které je pro polointegrované vozy typické. V zadní části, nad velkou garáží jsou dvě podélná lůžka (rozměry: 200 × 80 cm). V testovaném voze je ve standardní výbavě od výrobce připravený díl, kterým se z nich dá vytvořit velkorysé letiště s šířkou přes dva metry. Ložnice je od sanitární sekce oddělitelná posuvnými dveřmi, což je dobrá obrana před ponorkovou nemocí.

McLouis MC4 373 v číslech délka / šířka / výška: 745 / 235 / 295 cm

výška interiéru: 208 cm

motorizace: 2.2 I MJet 140 k

typ podvozku: Fiat Ducato

pohotovostní hmotnost: 2989 kg

doložnost: 511 kg

max. hmotnost: 3500 kg

topení + ohřev vody: Truma Combi 4 – plyn

zadní postel: 200 × 80 + 200× 80 případně 200 × 212 cm

přední postel: 190 × 123 cm (stahovací)

chladnička: 145 l (220V, 12V, plyn)

nádrž na čistou vodu + bojler): 100 + 20 l

nádrž na odpadní vodu: 100 l

palivová nádrž: 75 l

tloušťka podlahy / stěny / střechy: 54 / 30 / 30 mm

dvojitá podlaha interiéru: ne

Cena testovaného modelu v Karavan Centru Morava: 1 847 999 Kč (1 527 272 Kč bez DPH)

Další dvě místa na spaní poskytuje elektrické spouštěcí lůžko situované nad salonem (rozměry u hlavy: 190 × 123 cm). Děti jej budou milovat, ale v tomto konkrétním layoutu je v oblasti nohou vykrojené, aby bylo v dolní poloze možné projít vchodovými dveřmi nástavby. Po spuštění počítejte s tím, že přistane nad sezením a stolem.

Garáž a hluboké skříně

Pokud někde pozorujete pár vybírající si obytné auto, můžete si vsadit, že ženu budou zajímat úložné prostory v interiéru. A to nejen jejich objem, ale také dosažitelnosti. V modelu MC4 373 měli designeři k dispozici nejvíce prostoru z celé třístovkové řady McLouis, protože automobil měří přes sedm metrů na délku, přesně je to 745 centimetrů, a 235 centimetrů na šířku. A tomu odpovídá i hojnost a kapacita úložných prostor.

Kromě tradiční baterie horních skříněk „obtékající“ interiér vozu, jsou velké „sklady“ k dispozici pod oběma zadními lůžky, a dokonce i v nášlapném schodu do postele. Přístupné jsou zvednutím roštů i bočními dvířky, ale z výroby nejsou nikterak členěné.

Do garáže, opravdu velkorysé s nosností 300 kilogramů, v zadní části vozu vede přístup dvojicí dveří z obou stran vozidla. Potěšila přítomnost elektrické zásuvky a osvětlení. Co však v garáži chybí, jsou upevňovací lišty, které by zjednodušily fixaci nákladu během přesunů. Místo nich výrobce instaloval 4 jednoduchá oka.

Denní provoz

Oddělený sprchový kout a toaleta s umyvadlem představují průmyslový standard posledních let, alespoň u větších vozů. V případě modelu MC4 373 dveře od WC mohou oddělit hygienický blok od obytné části. To je praktické. Méně praktický je schod v podlaze sprchy. Důvod je jednoduchý. Truma, která se stará o vytápění a výrobu teplé vody na palubě, je uložená poněkud netypicky až v zadní části vozu. A vzhledem k tomu, že 373 nemá dvojitou podlahu, museli konstruktéři najít místo pro vedení teplého vzduchu a vody ve sprchovém koutě.

Kuchyně se drží tradičního rohového rozvržení. K dispozici je dvouplotýnkový plynový vařič, dřez s baterií a velká lednice o objemu 145 l a navíc se samostatným mrazákem, což opět ocení rodiny s četným potomstvem. Na kuchyňský kout navazuje salon s posezením ve tvaru písmene L.

Ač interiér není tak designově vytuněný jako u třeba u „námořnické“ Mobilvetty K-Yacht Tekno Line 86 (test si můžete přečíst zde), má jednu neopominutelnou výhodu pro cestovatele s malými dětmi. Decentní ladění barev je totiž prckůodolné. Neuspořádaný pohyb pětiletého caparta s nedokonale umytými dlaněmi po interiéru spojený s otlapkáním stěn nebude mít příliš dramatické vizuální následky. A navíc ze světle hnědých ploch tvořených půjdou snadno odstranit.

Italové na Fiatu a jeho jižanských bratrech

Testovaný McLouis jezdil s kabinou a na podvozku Fiat Ducato poslední generace, výrobce nabízí třístovkovou řadu i na dalších značkách z portfolia gigantu Stellantis, tedy na Citroënu či Peugeotu. Pod kapotou pracuje motor o objemu 2,2 litru, který zplodiny ze spalování nafty čistí pomocí AdBlue. Agregát je spřažený s manuální převodovkou.

Obecně se s takto velkým vozem dá jezdit s průměrnou spotřebou kolem deseti litrů paliva na sto kilometrů. Ale vyžaduje to lehkou nohu na plynu, jistou dávku trpělivosti a předvídavosti. Tedy žádné divočení. Nicméně obytné auto není závodní stroj a výhodou tohoto způsobu cestování je, že dovolená začíná v okamžiku, kdy otočíte s klíčkem v zapalování.