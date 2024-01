Vlašský renesanční zámek pro moderní cestovatele je suchozemská superjachta

Výprava do Itálie Cesta pro nevěstu budoucího vladaře Maximiliána byla z dnešního pohledu mezinárodní podnik. Česká část výpravy, která se připojila k rakouským účastníkům, čítala nakonec asi 200 lidí. Přes Alpy se vydalo 53 českých pánů a rytířů, různého věku i vyznání. Cesta do Janova vedla přes města Linec, Salcburk, Innsbruck, Brixen, Bolzano, Trident, Mantovu a Milán. Zatímco Maxmilián pokračoval lodí do Španělska, čeští šlechtici se ubytovali ve městě Voghera, vzdáleném asi 100 kilometrů od Janova, či v Pavii a navázali styky s místní šlechtou a duchovenstvem. Podrobně toto téma zachycuje kniha renomovaného historika Jaroslava Pánka Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551–1552.