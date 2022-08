Malé kousnutí, velké škody. Hlodavé potvory jsou postrachem elektromobilů

Teorie je prostá: mrštná a obratná šelmička většinou tráví den v úkrytu, aby za šera až noci vyrazila na lov. Propátrává svůj rajón, prolézá všemožné skuliny, dutiny a nory, kde hledá drobné savce, ptáky, hmyz a obojživelníky. A protože žije samotářsky a je velmi teritoriální, značí si přitom své území. Mazlavým sekretem ze svých řitních žláz.

Taková pachová značka je jejím podpisem, znamením pro jiné kuny, že: „Tady je to moje!“ Je to výstraha varující před konfliktem. A současně je v Evropě asi tím nejčastějším důvodem, proč vaše auto při ranním shonu často ani neškytne.

Když se totiž zvíře při pátrání po kořisti v noci hladce protáhne pod kapotu vašeho e-vozu, a nechá tu svůj nevábný autogram, stačí vám už k neštěstí opravdu málo. Třeba jen někdy přeparkovat na jiné noční stání – u venkovní nabíjecí stanice, nákupního centra nebo na parkoviště vašeho zaměstnavatele, které ovšem spadá do území jiné, neméně teritoriální kuny.

Ta při obhlídce podvozku či prostoru pod kapotáží ucítí vyvanulý podpis konkurence. A chápe to jako hrubý vpád nezvaného hosta do svého okrsku. Doslova jí popadne amok, a v odvetě začne útočit a kousat do všeho, co pro ni cizí kunu pachem připomíná. Což většinou obnáší i vysokonapěťové kabely elektromobilu. Nemusí je zničit všechny. Stačí, když svými ostrými zoubky poškodí jediný, abyste ráno neodjeli.

Jedno kousnutí, kompletní výměna

Starosti řidiče elektromobilu tím teprve začínají. Výrobci EV totiž zatím neumožňují výměnu/opravu jednotlivých poškozených kabelů, a tak se většinou musí nahradit celý kabelový svazek.

Pojišťovna Allianz vyčísluje náklady výměny kompletní sady kabelů na 7 000 eur, tedy skoro 150 000 Kč. S dovětkem, že v roce 2020 bylo v Německu jen u této pojišťovny hlášeno na 217 000 pojistných událostí, žádostí o krytí škod spáchaných na kabeláži elektromobilů kunami.

Sdružení pojistitelů zatím vyčíslilo škody na 90 milionů eur, a to do bilance ještě nejsou započítány nenahlášené případy.

Záleží pochopitelně na užitém konstrukčním řešení konkrétního vozu. U některých typů elektromobilů se hlodavá potvora do motorového prostoru a spodní části karoserie kvůli kompletnímu opláštění nedostane. Při zvažování koupě nového EV však obvykle nepromýšlíme jeho nedobytnost proti lasicovitým šelmám.

Problémem rovněž je, že ataky kun nekryje klasické pojištění odpovědnosti za škody na zdraví a škody na majetku, ale chce to připojištění karoserie (trupu) vozidla. České pojišťovny pak přímo nabízí pojištění pro případ poškození vozidla zvířetem, které započítává scénáře okusu chladicí soustavy nebo elektroinstalací zaparkovaného vozidla či motocyklu. A bez pojištění?

„V případě levnějších EV modelů, například Peugeot e-208 nebo Seat mii, je tak auto po řádění kuny prakticky na odpis. U vozů Tesla Model S nebo BMW iX se oprava obvykle ještě vyplatí,“ píše TuningBlog. Samozřejmě, pokud kuna zaútočí na kabeláž staršího jetého elektromobilu, není většinou co řešit a auto putuje na vrakoviště.

Co se s tím dá dělat?

Prvním krokem je zjistit, jestli se vám nějaká kuna už do prostoru pod kapotou vašeho miláčka na baterky nepodepsala. Pokud se pod kapotou objeví stopy po návštěvě kuny – rozpoznatelné škrábance i podezřelý puch – je nezbytné nechat motorový prostor vyčistit, aby se odstranily pachové stopy.

Velmi užitečným preventivním opatřením je instalace ochranných krytů na kabely. Ty sice vyjdou až na 5 000, ale eventuální škodu snižují. Vysokonapěťové kabely většinou ochrání.

Nadšenci elektromobility v internetových diskuzích zmiňují nejrůznější variace obrany vozů před kunami. Spadají sem improvizované formy zesílené izolace kabelů, rozsypané psí, kočičí nebo tygří chlupy, poprašek pálivého chilli, ultrasonické odpuzovače nebo systém ochrany, který nenechavou šelmu zasáhne stejně jako elektrický ohradník.

Společná jim je kreativita a sdílená obava z toho, že by jedna malá šelmička dokázala svým teritoriálním chováním ohrozit milionovou investici.