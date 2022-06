Rychlokurz balení na dovolenou. Pivo dolů, kufry přivázat, ať vás nezabijí

Letos si svou cestu do Chorvatska nejspíš najde přes půl milionu Čechů, přičemž většina z nich se na dovolenou u moře bude už tradičně dopravovat vlastními auty. Tato pravidelná migrace k pobřeží Jadranu s sebou nese zvýšená rizika bezpečnosti. Rozmístění zavazadel v kufru vozu většinou neovlivní to, zda do cíle dojedete v pořádku, ale může být rozhodujícím faktorem toho, jak vážný průběh může mít případná nehoda.

Při prudkém zabrzdění vozu totiž pokračují nezajištěné předměty v kabině i kufru vozu dál v původním směru pohybu. Z drobností, které měly ukrátit nebo zpříjemnit cestu pasažérům, se přetížením stávají vržené projektily. S nemalou průrazností. Zbrzdit z rychlosti 130 kilometrů v hodině je přitom samo o sobě nemalé drama, které není třeba zbytečně umocňovat.

Třeba tím, že nezajištěná naplněná dvoulitrová PETka na zadním sedadle v daný moment váží okolo 70 kilogramů, a v kolmé dráze kupředu smete vše, co se jí postaví do cesty. V lepším ze špatných případů může proletět čelním sklem ven nebo zdemolovat přední desku auta. Nebo ruku či hlavu řidiče, spolujezdce. S nezajištěnou bagáží v zavazadlovém prostoru vozu je to stejné. Nedostatečně ukotvený dvacetikilový kufr s pojezdovými kolečky má při zabrzdění na dálnici energii šesti metráků. Provalit se může zadními sedačkami kupředu, bez ohledu na to, že na nich sedí děti. To poslední, co vám proletí hlavou, nemusí být záběry z vašeho života, ale třeba foťák, neopatrně odložený na platu za zadním sedadlem.

Rizika prudkého brzdění můžete ovlivnit jen z části, stylem své jízdy. To, že vjedete do problémů, vůbec nemusí být vaše chyba. Ale vážné až tragické následky náhlého brzdění dokážete eliminovat zcela sami, správným uložením/naložením nákladu.

Zkušenost k nezaplacení

Plně naložené auto reaguje na běžné úkony jízdy trochu jinak. Není to nic objevného: v zatáčkách se umí více táhnout ke středové čáře, brzdná dráha může být o něco delší, reaguje pomaleji, je méně stabilní, víc náchylné ke smyku. Kila navíc jsou znát. S vyplněným nákladovým prostorem se také omezuje váš výhled ve zpětném zrcátku.

Ve vlastním zájmu byste se měli ujistit, že do téhle proměny chování svého čtyřkolového miláčka proniknete dřív, než s ním vyrazíte na dovolenou. Aby premiérou nebyla už první jízda, jež by mohla skončit i derniérou. Cvičná jízda za rychlosti a plného naložení se může zdát ztrátou času, ale může vám ušetřit spoustu nepříjemností. Odhalíte při ní také spoustu drobných neduhů. To, jak a kde bude kdo sedět. Co si s sebou vezme dovnitř, a kam to položí.

Pro delší cestování s dětmi se například výtečně hodí nejrůznější kapsáře, k uchycení na záda předních sedadel. Praktické jsou i nafukovací polštářky na krk, které znáte z letadel. Pasažéři se pak tolik nevrtí. Nezapomeňte auto před cestou vyluxovat, a také vydezinfikovat klimatizaci – nemá cenu strávit hodiny v uzavřené kabině, kterou rotují jarní pyly a prach. Do cíle byste dorazili s opuchlýma očima a alergií.

Při balení auta přemýšlejte, ať vás náklad nezabije Kočárek

Pokud to jde, zbavte ho koleček, aby držel pěkně na místě, a uložte na dno. Jestliže je to příliš komplikované, alespoň ho zabrzděte a připoutejte co nejblíž k sedačkám. Spacáky a deky

Měkké a lehké věci můžete vzít s sebou do kabiny. Nepokládejte je ovšem na roletu, místo pro ně bude pod nohama v zadní části. Tisíce drobností

Dětské přilby, karimatky, sada na badminton, malé ruksaky, tašky s botami… Všemi těmi drobnými položkami můžete na závěr vyložit a vycpat každou volnou skulinu. Pokud je položíte nahoru, připevněte je zabezpečovací sítí. Dětské kolo, odrážedlo, koloběžka

Dětské sportovní náčiní poskládejte do druhé vrstvy. Chce to zapojit prostorovou představivost, aby vám nezabírala zbytečně místo třeba řídítka. Slunečník, stan, cestovní postýlka

Předměty, které jsou dlouhé a navrch těžké, dávejte do kufru nejlépe napříč, k zadním sedadlům a zkuste je přichytit. Nemůže se pak stát, že prolétnou kabinou jako oštěp Velké tašky s oblečením

Pokud nevezete oblečení ve skořepinovém kufru (patří na dno!), můžete dát objemné, ale ne tak těžké tašky do druhé vrstvy. Nezapomeňte je přichytit do oček a háčků. Kola na nosič

Málokdo cestuje tak nalehko a s tak velkým kufrem, aby mohl vézt bicykl v autě. Pro převoz kol proto můžete zvolit nosič na střeše nebo dražší, zato pohodlnější na tažném zařízení. Kempinková výbava, sportovní náčiní

Rozměrné a neskladné předměty, které by vám zaplnily kufr, můžete naskládat do střešního boxu. Ovšem pozor, nesmí být příliš těžké a musíte je do nosiče pečlivě narovnat. Počítejte s tím, že vám stoupne spotřeba paliva přibližně o litr na sto kilometrů. Konzervy a lahve

Na dno kufru patří nejtěžší zavazadla, třeba basa piv, balík limonád, přepravka s konzervami. Ideální je takové předměty přichytit popruhy nebo pásy těsně za sedadla.

S nezbytnou přípravou vozu na cestu se pojí „klasika“, v podobě kontroly výbavy: nafouknutá rezerva s dostatečným vzorkem, litr motorového oleje, lano. Nezapomeňte na to, že lékárnička, výstražný trojúhelník a reflexní vesty musí být stále dostupné. Pokud je založíte na dno kufru, čeká vás v zahraničí mastná pokuta.

Jak to tam všechno nacpat?

Ryze praktickou záležitostí je, jak všechny potřebné věci do kufru auta naložit.

Často je při tom vzpomínána populární „skládací hra“ Tetris. Jenže pozor – tam je cílem vyplnění všech skulinek vybourat celou řadu. A to asi při cestě na dovolenou nechcete.

Pro naskladnění bagáže jsou trochu jiná pravidla. Platí, že zavazadlový prostor je vždy tou lepší variantou, než kabina vozu. Začněte tam instalací protiskluzové gumy, výložky podlahy kufru. Trochu utlumí „cestování“ bagáže do stran. Jestli pojedete s opravdu plným kufrem, nezapomeňte ani na předěl sítě nebo ochranné mřížky. Vyplatí se.

Dovnitř na dno naskládejte nejtěžší předměty, hezky co nejblíže zadním sedačkám. Nic nedejte na to, že se ve stojícím voze ani nepohnou. Zajistěte je. Využijte k tomu poutací oka a háčky, bagáž sešněrujte popruhy a gumicuky. A teprve na ně pak můžete klást lehčí batožinu, kterou vyplníte prostor. I ty ukotvěte vázáním, než sklopíte zadní plato.

Plný kufr, prázdná kabina

Rada cestovatelských mazáků zní, že by v kufru vozu vlastně neměla být lehká a těžká batožina, ale jen bagáž shodně průměrné váhy, naskládaná v podobně rozměrných balení. S takovou totiž dobře vyplníte celý prostor, a nedojde k narušení rovnováhy během manévrů řízení. Naložení a vykládka je také o něco snazší. Preferovány by měly být – raději než tvrdé schránky kufrů – měkké obaly cestovních tašek.

V kabině vozu by – bezpečně v přihrádce – měly být uloženy všechny potřebné dokumenty. Tedy platný pas/občanka, řidičský průkaz, osvědčení o registraci (malý techničák), zelená karta. Případně potvrzení o zapůjčení vozidla, sepsané anglicky či německy (o to se obvykle zajímají v Rakousku). Bez těchto dokladů se nikam nedostanete. Spolujezdec by měl mít přístup k mapě nebo navigaci s aktuálními daty. Jinak by všechno ostatní mělo být bezpečně uloženo a rozhodně by nemělo volně putovat po sedadlech nebo podlaze auta.

Předměty musí být v autě vždy uloženy a upevněny tak, aby nikoho neohrožovaly a nebránily v řízení a výhledu z auta. A když přeci jen nakládáte i do kabiny? Nejtěžší věci umístěte na podlahu, a nezapomeňte je zajistit. Batoh položený na sedačce připněte pásy.

Bezpečnější – a pro řidiče a pasažéry o poznání pohodlnější variantou – je instalace dodatečného úložného prostoru na střeše vozu. Dobře v ližinách upevněná rakev vám garantuje 50-70 kilogramů nosnosti a spoustu úložné kapacity navíc. I tu je třeba dobře vyvážit a naučit se s ní řídit. Slouží spíš k uložení lehkých nezbytností, ale příjemně vyprázdní interiér auta. A to na cestě trvající 8–10 hodin jistě doceníte.