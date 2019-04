Dovolená v karavanu: levné to není a chce to trpělivost, cílem je cesta

Zejména pro rodiny s dětmi je čas strávený cestováním v obytném voze nezapomenutelným zážitkem. Do značené míry platí, že se i samotná cesta do cílové destinace změní v pohodovou dovolenou. Člověk rychle zjistí, že nejde o to dojet do chorvatského kempu, tam auto na týden odstavit a jet zase zpátky, ale že naopak postupné přemisťování z místa na místo a objevování nových zákoutí dává největší smysl.



Sám patřím k nadšeným kemperům a dovolenou trávíme již více než deset let víceméně výhradně pouze s „obytňákem“. Je to skvělý způsob trávení volného času, který však není úplně pro každého. Od chvíle, kdy opustíte domov, se musíte přehodit do režimu, ve kterém berete negativa spojená s cestováním obytným vozem jako fakt a nenecháte si tím kazit náladu. A když budu upřímný, najdeme těch nevýhod celou řadu.

Tou první je samozřejmě cena. Za středně velký a středně vybavený obytný vůz zaplatíte v půjčovně během sezony zhruba tři tisíce korun za den. Zjistěte si, jaký je v této částce zahrnutý denní nájezd kilometrů a kolik pak stojí jeho případné překročení.

Jenže samotné půjčovné samozřejmě není všechno. Do auta budete také tankovat a počítejte, že spotřeba bude kolem 11 l/100 km (velmi se liší podle jízdního stylu a řady dalších faktorů) a na dálnicích s poplatky vás zase „podojí“ částkou vyšší o minimálně třicet procent ve srovnání s běžným osobním autem. A pokud pojedete do kempu, což je například u atraktivnějších míst u moře jediná možnost, kde můžete v klidu složit hlavu, ani zde nebudete stát zadarmo. V sezoně zaplatíte za auto, dva dospělé a dvě děti klidně i 50 eur na noc. Najdete samozřejmě i levnější varianty, ale stejně tak i dražší, zejména ve Francii.

Sečteno a podtrženo, určitě neberte dovolenou s obytným autem primárně jako levnější alternativu klasického pobytu u moře v apartmánu. Naopak, v součtu může vyjít i výrazně dráž. Je to zkrátka typ zážitku, něco jiného, jiný životní styl, něco, na co budete příjemně vzpomínat.

Jak vybrat

Druhým zásadním vlivem, díky kterému si dovolenou v pohodě užijete, nebo naopak zažijete perné chvilky, je výběr vhodného vozu. Budu vycházet z toho, že hledáte v kategorii obytných aut do 3,5 tuny tak, aby vám na jejich řízení stačil běžný řidičský průkaz. Pozor! Některé půjčovny vyžadují vyšší věk či praxi.

V půjčovnách tak narazíte většinou na čtyři kategorie a je dobré dobře zvážit, jaký typ vám na danou cestou a počet lidí bude nejlépe vyhovovat. Samozřejmě se liší i cenově, ale ne vždy bude zárukou pohodové dovolenou to nejlevnější řešení. První kategorií jsou tzv. Citycampery – většinou kompaktnější obytné dodávky s délkou pět až šest metrů, často i s výklopnou střechou, ve kterých může jet i přespat až čtveřice lidí.

Prostor uvnitř je však zejména v případě nepříznivého počasí hodně stísněný, některé verze ani nemají WC a sprchu. Větší obytné vozy s délkou 6-7,5 metru se dělí na polointegrované (kabina běžné dodávky, nižší nástavba většinou se stahovací postelí uvnitř), integrované (nejdražší typ - kompletně přestavěný vůz včetně kabiny, opět většinou se stahovací postelí nad předními sedadly) a vozy s alkovnou (spaní pro dva napříč nad kabinou řidiče, ideální pro rodinu, ale s výškou cca 3,2 metru také nejvyšší a tudíž většinou s vyšší spotřebou paliva). Příště se podíváme na praktické tipy pro jízdu s obytným autem a povíme si, kde se v klidu vyspíte a odkud vás vyhodí.