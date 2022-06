Au revoir poslednímu ze slavného závodnického rodu. Startoval i v Le Mans

Když se Jean-Louis Trintignant v roce 1930 narodil, nad kolébkou mu místo sudiček stáli tři strýčkové. Maurice, Henri a Louis. Budoucí herecké hvězdě tato trojka dala do vínku něco úplně jiného než umělecké sklony. Lásku k rychlým autům.

Pravda – nejstaršího z oné trojice si Jean-Louis nemohl pamatovat. Když mu bylo dva a půl roku, třicetiletý Louis se zabil při tréninku na Velkou cenu Pikardie severovýchodně od Paříže. Henri, jinak úspěšný podnikatel, závodil jen příležitostně, v roce 1936 jel třeba Velkou cenu Monaka. A Maurice? Ten v roce 1950 naskočil do formule 1 a strávil v šampionátu patnáct sezon. Dva závody vyhrál – oba v Monaku. A stejně tak zvítězil i ve čtyřiadvacetihodinovce Le Mans.

Když se Mauricovi začalo nejvíc dařit, bylo Jeanu-Louisovi už přes dvacet. A závodění jej ještě stále míjí. Rodinné geny sice nezapře, ale ta láska je zatím spíš jen platonická. Víc jej táhne film. Studuje práva, ale k tomu navštěvuje herecké kurzy. A chce být režisérem.

První roli dostane v době, kdy jeho strýc Maurice (ve skutečnosti byl jen o 13 let starší než Jean-Louis) zvítězí v Le Mans – v roce 1954. Trintignant zaujme ve vedlejší roli dnešní romantické klasiky Kdyby všichni chlapi světa. Na hlavní roli si počká do roku 1962. A ona má souvislost s auty. Jenže tedy ne zrovna důstojnou pro člověka s genetickým profilem dopovaným benzinem.

Jean-Louis ztvární zastydlého studentíka, kterého bonvivánský protějšek v podání Vittoria Gassmana vytáhne od učení na dobrodružnou vyjížďku v kabrioletu Lancia Aurelia. Snímek, který dnes není zrovna dvakrát známý (ale třeba zrovna ČT2 jej reprízuje vcelku pravidelně, naposledy jen pár dnů před Trintignantovou smrtí), byl jedním z těch, které definovaly žánr road movie. A i když z něj Trintignant nevyvázne živý, svojí postavou se zapsal mezi žádané francouzské herce. V následujících letech si střihne pár rolí v méně úspěšných filmech, mihne se v Báječné Angelice coby charismatický básník Špína… životní roli, která propojí obě jeho vášně, ale dostane v roce 1966.

Psychologické melodrama Muž a žena (Un homme et une femme) udělá hvězdu nejen z mladého režiséra Clauda Lelouche, ale i z Trintignanta. Ten ve filmu hraje ovdovělého automobilového pilota Jeana-Louise Duroka, jehož žena spáchala sebevraždu, když se dověděla o Durokově nehodě v závodu. Film stojí na výkonu Trintignanta a Anouk Aimeéové v roli vdovy po automobilovém kaskadérovi. Tato dvojice se dá dohromady a v komorním příběhu prožívají sbližování, do kterého zasahují právě tragické příběhy z minulosti. Významnou roli ve filmu sehraje i hercův závodní bílý mustang. Právě schopnost řídit auto herce (mimo jiné) do hlavní role posunula.

Film a jeho tvůrci posbírali Oskary, Zlaté glóby i Zlatou palmu v Cannes. Trintignant sice vyjde naprázdno, z Cannes si však nakonec ocenění odveze o tři roky později za hlavní roli v politickém dramatu Z.

Na start

V té době už ovšem koketuje se závoděním. Sice jen na hobby úrovni v místních rally a v národních závodech. Trintignant je však perfekcionista, a tak mu průměrné výsledky nestačí. A chce se měřit s nejlepšími. Volání genů se zkrátka projevuje. I díky kontaktům Maurice, který světovou kariéru pověsil na hřebík v roce 1965, dostane sedačku ve čtyřiadvacetihodinovce Le Mans. Shodou okolností jen rok poté, co ve stejném závodě všem vyrazí dech jiná herecká hvězda – Paul Newman dojíždí se svými parťáky na druhém místě celkově a první v kategorii. Řídí přitom Porsche 935 připravené úpravcem Kremer. A Trintignant usedá za volant stejného auta.

Tolik štěstí jako hollywoodská hvězda nemá. I když… možná jej má víc. Takto na to, co se stalo stalo v neděli ráno, pár hodin před koncem závodu, vzpomínal před deseti roky v rozhovoru pro Le Maine Livres. „Když jsem sedl za volant, od prvního kola jsem cítil, že auto nereaguje dobře. Při příjezdu do Hunaudières mi praskla zadní pneumatika. Narazil jsem do svodidel v rychlosti přes 300 kilometrů v hodině. Naštěstí jsme je trefil bokem, a ne čelně. Ale během těch pár vteřin jsem si opravdu myslel, že umřu.“

Ve svodidlech skončila Trintignantova účast na nejslavnější čtyřiadvacetihodinovce jednou provždy. V médiích z toho byl poprask, čile se totiž spekulovalo o tom, že by se Trintignantové mohli za volant v Le Mans vrátit společně. „Byla to čirá spekulace. Strýc Maurice ten závod taky neměl rád,“ vzpomínal později Trintignant.

V dalších letech přesedl do BMW a startoval ve čtyřiadvacetihodinovce ve Spa. Přesně před 40 roky tam dojel druhý. To už mu bylo přes padesát. Za sebou měl spoustu nehod – i když sám vždycky říkal, že hlavně na motorce. Závodní kariéru ukončil, ale přesto mu ještě motorismus do života jednou vstoupil.

Na závodech Simca 1000 Rallye se seznámil s jistou Marianne Hopfnerovou. Závodnicí, která startovala na Le Mans, v roce 1984 dokonce debutovala na Rallye Paříž – Dakar. V roce 2000 po rozvodu s předchozí partnerkou si ji vzal. A byla to právě ona, která před pár dny oznámila, že Trintignant zemřel. „Odešel v pokoji, stářím. U sebe doma, obklopen svými blízkými,“ citovala agentura AFP Hopfnerovou, se kterou závodník a herec strávil nejdelší část svého života.