Víkendový program milovníků veteránů: závodní legendy obsadí Nürburgring

Šestikolová formule Tyrell P34, kompresorový Mercedes-Benz SSKL se kterým Rudolf Caracciola vyhrál úvodní závod na Nürburgringu v roce 1927, obsáhlé startovní pole vozů z nejatraktivnějších let série DTM, tedy Německého mistrovství cestovních vozů, česká vytrvalostní legenda padesátých let v podobě Škody Sport, která před dvěma lety prošla náročnou renovací nebo Maserati 4CM z české Auto Veteran Company. A jako zlatý hřeb legendární vozy formule 1, závodní prototypy a speciály GT.

Výčet by mohl být ještě mnohem obsáhlejší, přesto dává alespoň přibližnou představu, co vše čeká návštěvníky a motoristické nadšence od pátku 12. do neděle 14. srpna na okruhu Nürburgring Grand Prix, tedy novější části věhlasné závodní trati, kde se bude konat už 49. ročník veteránské AvD Oldtimer Grand Prix.

V podobném rozsahu se tento podnik jel naposledy v roce 2019. Roku 2020 se museli pořadatelé potýkat s řadou restrikcí, omezeným počtem startujících i diváků kvůli pandemii. V loňském roce dala stopku pořadatelům katastrofální situace v západním Německu kvůli rozsáhlým povodním – akce byla tehdy zcela zrušena.

Letos se mohou diváci těšit na řadu kategorií (vozy jsou rozdělené do patnácti skupin, např. podle stáří, výkonu apod.), které vyjedou k prvním kvalifikačním jízdám už během pátečního rána. Během dne se na závodním okruhu budou střídat v přibližně půlhodinových rozjížďkách. Jezdci navíc budou mít možnost provětrat své stroje i na Severní smyčce, tedy Nürburgring Nordschleife – v tomto případě se však bude jednat pouze o volné, nikoliv závodní, jízdy.

Sobota bude z velké části ve znamení závodění, byť den odstartuje v 8:15 ještě kvalifikace DTM. Poté už okruh ovládnou pětadvaceti až čtyřicetiminutové závodní jízdy, prokládané přehlídkami – či chcete-li demonstračními jízdami – automobilů Škoda nebo poctě vozu Ferrari 156 „Shark Nose“, první formuli 1 s motorem uprostřed, která před více než šedesáti lety započala technickou revoluci v královně motorsportu.

Pomyslným vrcholem dne bude večerní start ve stylu Le Mans, kdy po odstartování závodníci nejprve na šířku přebíhají startovní rovinku ke svým vozům a po usednutí a připoutání s nimi vyrážejí na trať. Krátce před devátou hodinou večerní pod rouškou tmy odstartuje hodinový, závod bezmála padesáti vozů jako Mercedes-Benz 300SL, Porsche 356, Ferrari 250 SWB nebo Maserati A6GCS.

Také poslední den motoristického víkendu bude na Nürburgring Grand Prix nabitý veteránským závoděním. Start první skupiny vozů bude odmávnutý před půl devátou, poslední vůz posledního závodu dne uvidí šachovnicový praporek kolem sedmé hodiny večerní. Je naplánováno méně přehlídek, o to více prostoru bude mít opravdový motorsport.

Během celého víkendu se na vnitřních odstavných plochách okruhu budou konat srazy (nepochybně zajímavých) automobilů. Předpověď zatím přeje, ale v západoněmeckém pohoří Eifel se počasí dokáže měnit z oblohy bez mráčku na průtrž mračen nečekaně a s až nepříjemnou rychlostí. Jisté tak je jenom jedno, pro milovníky historických a legendárních závodních automobilů bude druhý srpnový víkend na Nürburgring Grand Prix nezapomenutelný!