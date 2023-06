Český monster truck mezi koloběžkami jsme prohnali po lese. Stojí 150 tisíc

Elektrické koloběžky už dávno přerostly svou původní kategorii jednoduchých vozítek do města. Dnes je lidé vedle kratších přeprav po městě využívají také třeba jako pracovní nástroj kurýři s jídlem, ale také dokonce i speciální vojenské jednotky. Na elektrokoloběžkách se už i profesionálně závodí. Nabídka na českém trhu se s tím i adekvátně rozrůstá, ovšem byla by chyba se po koloběžkách dívat pouze v nejbližším obchodě s elektrospotřebiči.

Ačkoliv jsem již mohl vyzkoušet závodního trhače asfaltu Dualtron Thunder 2 s maximální rychlostí okolo 110 km/h, a dokonce se i krátce projet na oné „vojenské“ mašině Mosphera, stále jsem mezi těmito extrémy měl jednu zásadní mezeru: model Hugo Bike. Tedy až doteď. Díky vstřícnosti společnosti Max Blinker (nové jméno Voltride) jsem si dokonce ten úplně nejsilnější model, Big One X, mohl vyzkoušet i v terénu. A byl to opravdu zážitek.

Koloběžky značky Hugo Bike jsou mimochodem tuzemské výroby, stojí za nimi firma z Boršova nad Vltavou a každý model, který si od nich objednáte, je vám na míru přizpůsobený. Řeč je především o modifikacích na míru uživatele (třeba výška řídítek), doplňkovém příslušenství a také barvě samotné koloběžky.

Monster truck mezi koloběžkami

Pokud bych měl vybrat naprostý protiklad oproti tomu, co si valná většina lidí pod pojmem „elektrická koloběžka“ představí (tedy nějaká levnější „xiaomka“), pak je to právě Hugo Bike. Obvyklé elektrokoloběžky mají menší kola (někde mezi 8 a 11 palci), jsou povětšinou docela skladné. Ty lehčí lze i přenášet v ruce. Jejich nepřítelem jsou především rozbité cesty, dlažební kostky a obecně prostě jakékoliv nerovnosti.

Hugo Bike Big One X v číslech Hmotnost: 55 kg

55 kg Maximální nosnost: 120 kg

120 kg Dojezd: okolo 75 km

okolo 75 km Nejvyšší rychlost: 70 km/h

70 km/h výběr jízdního režimu, denní osvětlení, stojánek, brzdová světla, hydraulické brzdy, zámek na klíč, 26 a 20palcová kola, odpružená vzduchová vidlice

Doporučená cena: 151 tisíc korun s DPH

Hugo Bike Big One X je v podstatě takový monster truck mezi elektrickými koloběžkami. Už na první pohled vám musí být jasné, že tento model nikam v ruce přenášet nebudete. Je to opravdu velká koloběžka s hmotností 55 kilogramů, a konstrukcí s velkým předním kolem a menším zadním. Píšeme menším, ale ono i to zadní kolo má průměr 20 palců, přední pak 26. To je prostě něco, vedle čeho i jinak modely s „atypicky“ velkými koly, jako je třeba Dualtron City, blednou závistí.

Big One X má k této konstrukci hodně dobrý důvod. Ačkoliv s ním samozřejmě můžete jezdit i po zpevněných cestách, koloběžce je nejlépe někde v lese, na polní cestě nebo na štěrku. Pokud bych si měl vybrat jednu koloběžku do terénu, pak to bude právě český Hugo Bike Big One X.

Hugo Bike na to celé zároveň jde poměrně přímočaře. Model Big One X má paradoxně stejně tak jednoduché ovládání jako zmíněné obyčejné „xiaomky“. Máte tu vypínání a zapínání motoru (zde řešeno přes klíček), páčku pro akceleraci, nastavení rychlostního stupně... a to je všechno. Koloběžku nepropojíte s telefonem, není nutné si ladit systémová nastavení, není tu žádný speciální „eko režim“ a podobně. Prostě jen jezdíte.

Všechny nezbytné údaje vidíte na displeji uprostřed řídítek, je ovšem takticky umístěný tak, abyste na něj za jízdy nemuseli moc koukat a rozptylovat se. Najdete na něm aktuální rychlost, rychlostní stupeň, stav nabití baterie a pár dalších informací, jako je třeba aktuální nájezd kilometrů nebo třeba čas.

O pohodlí se pak vedle zmíněných velkých pneumatik (značka Kenda) stará také přední vzduchová vidlice, u které si navíc můžete nastavit tuhost a odskok. Nechybí ani kvalitní hydraulické brzdy značky Magura, se kterými se dá hezky pozvolna brzdit a díky hydraulice nemusíte brzdicí páčky tlačit vší silou, ale jen tak si lehce přibrzdit třeba i malíčkem.

Jeden motor stačí

Hugo Bike Big One X žene kupředu jeden motor v zadním kole s nominálním výkonem 7 kW, maximálním pak až 13 kW. Jde tedy o nejsilnější koloběžku, na které jsem kdy jel, byť ona „síla“ je zde využívána trochu odlišně než třeba u sportovních koloběžek. Motor modelu Big One X totiž sází především na vysoký krouticí moment (až 150 Nm), který je důležitý pro delší šplhání do kopců a pohyb ve složitějším terénu.

Zatímco třeba na výše zmíněném modelu Dualtron Thunder 2 je pro příznivce adrenalinu lákavý vysoký výkon spojen s vysokou rychlostí, u Hugo Bike Big One X spočívá adrenalin především v tom, jak snadno koloběžka pluje terénem. A to především tam, kde by vás jiná už dávno ze sebe shodila nebo jej prostě nezvládla vyjet. Big One X ovšem třeba do kopců uhání s takovou chutí, jakou jsem nepociťoval ani u výkonných dvoumotorových koloběžek.

Maximální rychlost pak je až 70 km/h, ale popravdě na offroad užití je to docela nedůležitý parametr. I když je Big One X extrémně stabilní a spolehlivý stroj, opravdu si nedovedu představit na něm uhánět tak rychle přes různé nerovnosti lesních a polních cest.

Vlastně jsem s „Hugem“ povětšinou v offroadu jezdil rychlostmi okolo 30 km/h a úplně bohatě to stačilo. Hlavní je spíše dávat pozor na to, kudy právě jedete. Nejvyšší otestovanou rychlost jsem pak na displeji zaznamenal 55 km/h, ale o tom za mě prostě Big One X není.

Rychlost si pak upravujete právě oním nastavováním jednotlivých stupňů, kterých má koloběžka 5 plus neutrál. Na jedničku jede až 25 km/h, na dvojku 35, na trojku 45 a tak dále. Co se mi opravdu líbilo, byla krásně plynulá akcelerace. Koloběžka s sebou nikdy neškubala, vždy naopak hezky pozvolně zrychlovala. Zároveň však bylo znát, že při vyšších rychlostech už by se chtěla vzepnout na zadní kolo, kdybyste na ní nestáli. Tu sílu, kterou zadní motor má, prostě po chvíli začnete intenzivně vnímat. A respektovat.

Samotný motor je vlastně docela tichý, rozhodně si pamatuji celou řadu jiných koloběžek, které o sobě dávaly docela hlasitě vědět, nicméně Hugo Bike poznáte z dálky jinak, a sice hlukem kol. Široké terénní pneumatiky s tak velkým průměrem jsou zkrátka při trochu vyšších rychlostech slyšet.

Pět odpovědí od majitele firmy Hugo Bike V rámci testování jsme se rovněž měli možnost zeptat na několik věcí majitele firmy Hugo Bike, Josefa Bigase. Co vás přivedlo k vyrábění elektrických koloběžek?

Vždy jsem chtěl tichý a jednoduchý prostředek na přepravu (tenkrát na přepravu k autobusové zastávce) do práce, ale hlavně i na výlety. Čím se chcete odlišovat od ostatních?

Hlavní je, že si zákazník koloběžku od prvopočátku definuje sám. V konfigurátoru volí barevnou variantu, doplňky a dále po objednání s odborníky po telefonu řeší další speciální úpravy (jiný vzorek pneumatik, šířka/výška řídítek atd.). Jak dlouho trvá koloběžku na míru pro zákazníka vyrobit?

V sezoně klidně i 8 týdnů a mimo sezonu cca 4. Ale pokud se zákazník spokojí s naší barevnou variantou, tak máme koloběžky i skladem a může je mít cca do týdne. Kolik Hugo Bike modelů už jezdí po Česku?

Asi 2 tisíce. Pro jaký typ jezdce je určený model Big One X?

„Xko“, jak my lidově říkáme, je určeno pro jezdce, který chce objevovat přírodu a nebojí se prudkých výjezdů. Na tomto stroji člověk není otrokem hladkého asfaltu.

Na dlouhé výlety

Koloběžku napájí poměrně velká 31Ah baterie na 48V systému. Hugo Bike Big One X každopádně skvěle optimalizuje výkon a dojezd, a to jak vyladěnou řídicí jednotkou, tak prostě obyčejným faktem, že jde o jeden motor, se kterým se vám nebude chtít za každou cenu prolamovat jeho limity rychlosti. Samozřejmě jde jen o mou osobní zkušenost a nemohu mluvit za ostatní majitele těchto modelů, kteří mohou baterii „ždímat“ po svém.

Po stránce využití baterie model Big One X nadchne. V první řadě opravdu přesně zobrazuje stav nabití baterie v procentech, takže se nemusíte pořád dokola zabývat přepočtem napětí nebo odhadem podle grafického ukazatele. Také jsem až do nějakých 20 % nabití prakticky nepozoroval úbytek výkonu a zkrátka „Huga“ hnal podle potřeby. A poté už rovnou nabíjel.

Na nulu jsem koloběžku nedostal, ovšem ze 100 na 20 procent jsem baterii dostal až po hodně úctyhodných 70 kilometrech a tipuji, že ještě minimálně dalších 10 by Big One X zvládl, byť už asi trochu úspornější jízdou. A to je prostě paráda. Hugo Bike mimochodem uvádí na oficiálních stránkách dojezd okolo 75 kilometrů, což tedy mohu sám potvrdit. Je fajn, když konečně pro jednou nemusím připomínat, že oficiální údaj je jen „za ideálních podmínek“. Ne, toto je skutečný údaj z kopcovitého terénu, testování vyšších rychlostí a se zatížením okolo 90 kilogramů.

Ke koloběžce dostanete standardně 3A nabíječku, lze si však připlatit za model se 4 nebo 10 A. Nabíjení se standardní nabíječkou trvá asi 10 hodin. Koloběžka rovněž umí i rekuperovat energii zpět do baterie.

Komu se bude Hugo líbit?

Hugo Bike Big One X je v první řadě koloběžka určená pro ty, kteří mají na tuto bestii dostatek prostoru, a to jak doma, tak i venku. Ideální zákazník bude pravděpodobně někdo, kdo má dům a garáž, kam může „Huga“ pohodlně zaparkovat. Kamkoliv jinam ho dostávat, je totiž docela oříšek.

Na rovinu se přiznám, že asi nejsem cílový zákazník. Koloběžku jsem testoval s plným vědomím, že na ni nemám dostatečně zabezpečený ani prostorný sklep, kolárnu či garáž, a tak jsem musel zvolit asi tu nejhorší metodu, a tedy cpaní koloběžky postavené na zadním kole do malého výtahu a následně parkování v chodbě městského bytu o dispozici 2kk. Na to, jak mne projížďky bavily, tak výtahový závěr moc zábavná činnost nebyla. Zvládnout to nicméně šlo.

Nejlepší bude právě onen zmíněný dům s garáží a ideálně i les za domem, po kterém se můžete na koloběžce prohánět. Jinak pokud si chcete model Big One X vzít s sebou někam dál na výlet či dovolenou, tak jej asi do kufru (rozměrnějšího) auta dostanete, byť bych se asi přimlouval spíše za držák na klasické kolo.

Nakonec také ještě zmíním, že ačkoliv jsem testoval Hugo Bike Big One X v příjemných jarních teplotách, výrobce uvádí, že je to vhodný stroj i na ježdění v zimě, respektive prostě celoročně. Baterie koloběžky je utěsněná proti prachu a stříkající vodě (IP54), sníh by tedy také neměl vadit.

Koloběžku jsem na prodejně Max Blinker přebíral bez sedátka a zadního boxu, které můžete jinak často u jiných koloběžek tohoto typu vidět. Ačkoliv jsem tak učinil primárně pro minimalizaci rozměrů (a box na přepravu věcí mi pak docela chyběl), sedátko je i v komunitě jezdců na elektrických koloběžkách pořád trošku kontroverzní věc. S ním se totiž v podstatě smazává ta poslední věc, co drží elektrokoloběžky od toho, aby na ně nebylo nahlíženo jako na elektrickou motorku.

Hugo Bike Big One X se prodává za cenu od 151 tisíc korun v základní výbavě, což ji staví prakticky na vrchol současné nabídky na českém trhu. Ano, je tu ještě jedna offroadová mašina, Mosphera, která se prodává od 191 tisíc korun až do 320 tisíc v závislosti na konfiguraci, a pak také třeba koloběžkové monstrum Dualtron X2 UP, které stojí také okolo 150 tisíc korun. Hugo Bike má však prvky výbavy, které prostě jinde nenajdete.

Na koloběžce byla opravdu radost se projet, s velkými koly jsem se vůbec nebál nerovností a výkon, s jakým se hnala vpřed i v terénu mi přišel opravdu víc než dostačující. Pokud máte tedy na ježdění i uschování koloběžky vhodné podmínky, je to opravdu skvělá volba. Na jízdy po městě se sice najdou vhodnější a hlavně skladnější stroje, ovšem za městem je Hugo Bike One X král.