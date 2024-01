Autofotka týdne: Honda rozjíždí elektromobilitu napodruhé

Po zastavení výroby neúspěšného malého elektrického modelu e a ukončení dohody s koncernem General Motors o výrobě elektromobilů na sdílené platformě začíná největší výrobce spalovacích motorů na světě Honda v oblasti elektromobility opět od nuly. A to doslova. Na technologické výstavě CES v Las Vegas kromě projektu Afeela, na němž spolupracuje se Sony, japonská značka představila dvěma vlastními koncepty řady 0 (Zero).

Zatímco podoba velkoprostorového modelu Space-Hub ještě není jistá, druhý model Honda 0 Series Saloon si, jak potvrdil designéra Toshinobu Minami, již z devadesáti procent zachová vzhled konceptu.

Není bez zajímavosti, že tento nízký klínovitý vůz silně připomíná dvě dekády starou studii Honda Kiwami z roku 2003. Skoro jako by to designéři vzali přes kopírák. Přední partie pak mohou evokovat třeba i Lamborghini Countach LPI 800-4. A do vínku vůz dostal i staronové logo, které je vyhrazené pro elektromobily.

Do sériově výroby se podle Minamiho nedostanou křídlové dveře ani provedení interiéru. Palubní deska se prý hodně změní. Auto z CES je typickým showcarem. Před řidičem je výsuvný třmen řízení a displej na palubní desce se táhne po celé šířce vozu. Celkový koncept kabiny se sportovně nízkým posazem má však být zachován.

Počítá se se systémy asistovaného řízení úrovně 3 s možností rozšíření prostřednictvím aktualizací softwaru. Palubní systémy budou integrovat umělou inteligenci, ktrerá bude schopná naučit se časem řidičovy potřeby a návyky.

Lehké auto pro radost z řízení

Honda 0 Series Saloon vyniká přísně klínovitým aerodynamickým tvarem. Inspirací designérům byl evidentně koncept Honda Kiwami z roku 2003.

Základem řady Honda 0 Series bude velmi tenká skateboardová platforma, která má přispět k malému odporu vzduchu vozu, což se má odrazit na nižší spotřebě energie. Byla navržena tak, aby vyhovovala velmi odlišným stylům karoserie u jednotlivých budoucích modelů řady 0. Lehká a kompaktní pohonná jednotka byla vyvinuta s využitím zkušeností Hondy z Formule 1. Auta budou disponovat kompaktními moduly (takzvanými e-Axles), které obsahují elektromotor, invertor a převodovku.

Akumulátory budou zpočátku pocházet z nového společného závodu s LG Energy Solution v Kanadě. Mají disponovat vysokou hustotou a nabídnout dojezd v rozmezí 450 až 500 kilometrů. Spíš než usilovat o stále větší a těžší baterie totiž i v tomto případě dala Honda přednost přístupu, který na jedné straně zaručuje dostatečnou kapacitu baterie a na druhé straně nabízí vysoký nabíjecí výkon. Dobití z 15 na 80 procent má být možné během 10 až 15 minut. A degradace baterií má být po 10 letech nejvýš o 10 procent využitelné kapacity.

Auto bude disponovat řízením „po drátě“ a pokročilým systémem stabilizace náklonů. Honda tak chce dělat i elektromobily jinak, než je obvyklé. Na poměry vozů tohoto ražení má být sériová verze nízká, lehká a má zajišťovat pro tuto značku typickou radost z jízdy.

Sériová verze sedanu se objeví v prodeji v roce 2026, a to nejprve v Severní Americe a poté i v Evropě. Řada 0 však bude početnější a postupně má obsahovat několik modelů. Nula je klíčové číslo, na které Honda míří: nulové emise oxidu uhličitého z továren, nulové emise výfukových plynů u všech modelů a nula obětí dopravních nehod.

Plná elektrifikace Hondy bude probíhat postupně: cílem je dosáhnout 40 procent do roku 2030, 80 procent do roku 2035 a 100 procent do roku 2040. Novou řadu bateriových modelů budou doprovázet místní dohody a partnerství o dodávkách baterií: s GM a LG v Severní Americe, s AESC v Japonsku a s firmou CATL v Číně.