O dvě kolečka víc. Šílená šestikolová monstra měla šanci ovládnout F1

Proč by nemohla mít formule šest kol? S touto myšlenkou vyrukoval majitel britského týmu Ken Tyrrel v polovině 70. let. Když to poprvé slyšel legendární závodník Jackie Stewart, prý smíchy vyprskl drink, který zrovna popíjel. Před 45 roky bizarní monopost vyjel.