Už žádná sprostá gesta: cyklistická bunda ukazuje směrovky a náladu

Velkoměsta se snaží všemožně ulevit houstnoucí dopravě a podporují městské cyklisty. Ať už jde o bikesharing nebo jízdu do práce na vlastním bicyklu, tento způsob dopravy se stává stále populárnější, po celé Evropě jej využívají miliony lidí. Ale pro cyklisty je v hustém městském provozu velmi nebezpečný.

Komunikace mezi cyklistou a řidičem především ve městě bývá občas náročná. Pokud chce jezdec změnit směr nebo poděkovat za volnou cestu, musí se pustit řídítek. To jej ale ohrožuje ve stabilitě a hrozí pád, který je v husté městské dopravě velmi nebezpečný. Podle údajů Evropské komise zahynou na evropských silnicích a ulicích každoročně přibližně dva tisíce cyklistů.

Automobilka Ford přišla s nápadem, který by měl cyklistům cesty zpříjemnit a udělat z nich zábavu. A řidičům trochu usnadnit jízdu za cyklistou tak, aby se o silnici bezpečně podělili. Prototyp emoji bundy, se kterým Ford přišel, signalizuje pomocí jednoduchých emotikonů řidičům kolem cyklisty jednoduché vzkazy.

Emoji bunda, kterou nechal Ford vyrobit v rámci iniciativy Share the Road (podělte se o silnici), má LED diody upevněné v síťovině na zádech. První jazyk zrozený v digitálním světě, starý přes dvacet let, se tak stal užitečným i v provozu.

Pomocí tří druhů smajlíků může cyklista signalizovat řidiči za ním svou náladu, pomocí šipek doleva a doprava zase zamýšlenou změnu směru a výstražný trojúhelník s vykřičníkem zase automobily za kolem upozorní na nebezpečí či neočekávanou situaci na silnici. A jak se ovládá? Cyklista si zvolí konkrétní signál pomocí dálkového ovládání na řídítkách.

„Žijeme a jezdíme ve světě, kde je komunikace mimořádně důležitá. Mezi řidiči a cyklisty se ale až příliš často redukuje na troubení a vulgární gesta. Cyklisté zpravidla musí pustit jednou rukou řídítka, chtějí-li komunikovat, a to snižuje jejich bezpečnost. Emoji bunda využívá všeobecně srozumitelné komunikační prostředky a ukazuje možný způsob, jak napětí mezi oběma skupinami snížit. Všichni se učíme, jak se o silnici dělit, uvedl Emmanuel Lubrani z Ford of Europe.

Dobrý nápad, realita daleko

Podle experta na dopravní bezpečnost Romana Budského z Platformy Vize 0 je každé smysluplné zviditelnění cyklistů vítané a bunda je dobrý nápad. Ale na české silnice se jen tak nerozšíří.

„V současné době nemůže zcela nahradit signalizaci cyklisty směrem k řidiči, který vždy musí rukou ukázat změnu směru. To je zákonem jasně dané,“ upozornil Budský s tím, že cyklista nemůže spoléhat pouze na bundu a musí se řídit dopravními předpisy.

„Zcela nahradit stávající signalizaci tedy nemůže, alespoň ne hned. Každý cyklista má navíc jinou stavbu těla, takže je tu otázka velikosti signalizace. Je také otázkou, jak jdou emotikony vidět za bílého dne a ve slunci. Navíc je to aktivní světelný zdroj, který by nejspíš musel projít schválením. A bylo by potřeba též unifikovat pojetí bund, aby nedošlo k tomu, že by si každá firma dělala takové bundy a vesty po svém, což by mátlo řidiče....těch otázek je velká řada,“ doplnil Budský s tím, že než projde podobný dobrý nápad legislativním procesem, trvá to v Česku v lepším případě několik let.