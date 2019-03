Fiat mění strategii: diesel neodepisuje a plánuje elektromobily

17:11 , aktualizováno 17:11

Italsko-americká automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) chce slevit ze svého plánu, že do roku 2022 přestane do osobních automobilů instalovat naftové motory. Pokud zjistí, že poptávka po tomto typu pohonu je dostatečně silná, diesely budou. Listu Financial Times to sdělil šéf společnosti Mike Manley.