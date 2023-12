Tesla předala první Cybertrucky, nepřehlédnutelný pickup do Evropy nemíří

Nový vůz se zatím v České republice ani jinde v EU prodávat nebude.

Nový model je podle agentury Reuters zásadní proto, aby si Tesla udržela pověst inovativní automobilky, i pro generování příjmů v budoucnosti. Podle šéfa automobilky Elona Muska by v roce 2025 mohl objem roční produkce dosáhnout 250 000 vozů.

Před prezentací definitivní podoby cybertrucku Musk zmírňoval očekávání některých investorů a mluvil o možných problémech s navyšováním výroby modelu, který je podle Muska „radikálním produktem“. Prototyp pick-upu ukázal Musk již v roce 2019.

„Je to nejvíce jedinečná věc na silnicích,“ uvedl na prezentaci Musk. Dodal, že karoserie vozidla je vyrobena ze slitiny z nerezové oceli, kterou vyvinula Tesla.

Podle informací na stránkách výrobce by nejlevnější verze picku-upu měla stát 60 990 dolarů. Bude však dostupná až v roce 2025. V příštím roce by se k zákazníkům měly dostat dvě dražší verze za 79 990 a 99 990 dolarů. Stránka uvádí, že se jedná o odhad ceny.

U nákladnější verze All-Wheel Drive za 79 990 dolarů automobilka slibuje dojez až 550 kilometrů. Vůz má být schopen převést více než tunu nákladu a táhnout náklad o hmotnosti zhruba pěti tun.

Netradiční podoba vozidla však podle expertů nemusí vyhovovat vkusu obvyklých uživatelů pick-upů v USA. „Největším problémem Cybertrucku je, že není navržen pro tradiční uživatele pick-upů,“ řekl šéf poradenské společnosti v automobilovém průmyslu Carlab Eric Noble. Podle analytičky Jessiky Caldwellové je vůz určen spíše pro movitější zákazníky.

Tesla s Cybertruckem vstupuje podle agentury AP na segment automobilového trhu v USA, který generuje největší zisky. Činí tak se zpožděním vůči hlavním konkurentům automobilkám Ford a General Motors, které již představily své pick-upy s elektrickým pohonem.

Při prezentaci Tesla také předala vozy Cybertruck prvním majitelům. Spuštění výroby vozu, na kterém automobilka pracuje od roku 2019, podle Muska zbrzdily jeho inovativní prvky.

Do Česka ani dalších evropských zemí se Tesla Cybertruck v nejbližší době podle dostupných informací dovážet nebude kvůli nutnému absolvování přísných crash testů a homologaci. Několik nadšenců do elektromobilů se ale rozhodlo, že Cybertruck představí českým fanouškům a do země jej na ukázku doveze z USA. Náklady na projekt se snaží získat v rámci crowdfundingové kampaně.

Elektromobily Tesla jsou po domácí značce Škoda druhou nejprodávanější značkou vozů čistě na bateriový pohon. Za deset měsíců letošního roku si novou Teslu v Česku koupilo 1 400 zákazníků.