Také koncern Chrysler se chtěl se svou značkou Dodge opičit po Fordu, který v roce 2004 oživil ikonické jméno Mustang retro designem, vracejícím se k originálu z 60. a 70. let.

Dodge tak v roce 2008 představil nový model Challanger, odkazující na ikonické kupé ze slavné éry amerických „muscle cars“, kdy se spotřeba neřešila a emise byly jen nějakou ekofanatickou hypotézou. Nakonec, do party retroaut za pár let dorazil i třetí do počtu, Chevrolet Camaro.