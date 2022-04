Šéf automobilky BMW varuje před výlučnou orientací na elektromobilitu

„Když se podíváte na vycházející technologie, na tlak na elektromobily, musíme si dát pozor, protože zároveň zvyšujete závislost na velmi malém počtu zemí,“ řekl Zipse u kulatého stolu v New Yorku a zdůraznil, že dodávky surovin pro výrobu baterií ovládla převážně Čína.

„Pokud si někdo z nějakého důvodu nemůže koupit elektromobil, ale potřebuje auto, navrhli byste mu, aby raději navždycky jezdil ve svém starém autě? Pokud už nebudete prodávat spalovací motory, udělá to někdo jiný,“ řekl Zipse.

„Prosazujeme technickou otevřenost, protože jsme přesvědčeni, že další vývoj všech technologií může významně přispět k ochraně klimatu minimálně v příštích 10 až 15 letech, a to i s velmi velkým důrazem na elektromobilitu. Nejde o zavržení mimořádného významu elektromobility, ale spíš o prosbu, aby ostatní technologie nebyly předčasně zrušeny. Cíl pro rok 2035 by proto nyní neměl být stanoven. Místo toho by EU měla přezkoumat vývoj v roce 2027 nebo 2028 a poté provést posouzení dopadů,“ cituje Zipseho magazín Autoweek.

Generální ředitel BMW Oliver Zipse

Šéf BMW dlouho bojuje proti kompletnímu zákazu vozů na spalovací motor. Nabídka vozů se spalovacími motory s nižší spotřebou paliva je podle něj klíčová jak z hlediska zisku, tak z hlediska životního prostředí. Zipse při tom argumentuje mezerami v dobíjecí infrastruktuře a vysokou cenou elektrických vozidel.

A pro zachování vozů se spalovacími motory hovoří i růst cen energií a materiálů. „Teď máme vrchol, možná nezůstanou na vrcholu, ale nevrátí se k dřívějším cenám,“ domnívá se Zipse.

„V současnosti se objevují silné signály, že nabíjecí infrastruktura v Německu, a o to víc v celé Evropě, nedrží krok s vývojem trhu s elektromobily,“ cituje šéfa BMW Autoweek. „Počet elektromobilů roste pětkrát rychleji než nabíjecí infrastruktura. Zejména na dálnicích by mělo být více dobíjecích stanic. Velká potřeba je také po soukromých možnostech nabíjení a rovněž jsou potřeba nabíjecí místa u zaměstnavatelů. Potenciální kupující elektrického vozidla může být zamilovaný do myšlenky pořídit si jej, ale pokud si pronajme svůj dům nebo byt, nemusí mít možnost nabíjet vozidlo doma. To může vytvořit překážku případně úplně zmařit jeho zájem. A cena je dalším významným faktorem,“ varoval.

„Na polovinu dekády BMW plánuje novou standardní platformu, která bude i nadále podporovat také spalovací motory,“ připomíná Autoweek. „Vozidla na ní budou mít to nejnovější v chemii a technologii akumulátorů a také zcela novou IT a softwarovou architekturu s několika vysoce výkonnými centrálními procesory.“