Češky oslaví výročí legendy. Na slavný Dakar vyrazí s pestrobarevnou kachnou

S dvorním mechanikem a dobrou duší českých citroënářů Tomášem Nerudou se rozhodli auto ponechat co nejpůvodnější. „Nechceme z toho dělat nějakou bestii, chceme oslavit výročí kachny tím, že to auto, jaké je, Dakar zvládne,“ vysvětluje Holická. „Ale samozřejmě jsme ho trošku museli vylepšit a vyztužit. Vylepšili jsme motor, trochu jsme zvětšili objem na 650 kubíků, samozřejmě jsme ho zrenovovali. Máme zdvojené tlumiče, vyztuženou kabinu a šasi, máme takové vychytávky na pružinách, aby nám nepraskaly…“

Holická se svou závodní kachnou samozřejmě jezdí trénovat a testovat do terénu. „Je to super, strašně nás to baví, takže se na Dakar těšíme,“ říká. Při testování se ukázalo, že je třeba ještě přidat výztuhy, takže z naší původně domluvené projížďky sešlo. Když jsme se sešli, bylo auto právě rozebrané na dílně. Pravda, rozborka kachny není velká věda – třeba blatníky drží snad na třech šroubech.

Barbora Holická se svoji navigátorkou Lucií Engovou (sestrou slavného českého závodníka) a Tomášem Nerudou si nechávají radit matadory Dakaru, Jiřím Moskalem a Jaroslavem Joklíkem, československými pionýry na slavné rally, kteří na ni vyrazili v roce 1985 s bílou Liazkou. „Současně jsem ještě v kontaktu se zahraničními majiteli kachen, kteří jezdí dálkové rally v pouštích a v dunách. S nimi konzultujeme všechny úpravy, vychytávky co mít, nemít a na co se připravit,“ popisuje Holická. Nizozemští kachnaři jí radili třeba s výběrem pneumatik. Českou posádku ovšem sleduje vlastně celosvětová komunita kachnařů.

Ještě připomíná speciální zbarvení svého rallyového speciálu. Je dílem malíře a pop-artového designéra Josefa Rataje. „Takže vezeme s sebou i umělecké dílo,“ upozorňuje. Karoserie je pokryta folií, ovšem víko kufru je stříkané přímo.

Dakar Classic 2024 Na čtvrtý ročník doprovodné kategorie Dakaru pro historické vozy se jede stejně jako klasická dakarská rally v Saúdské Arábii. Na start se 5. ledna 2024 postaví čtyři české posádky, kromě kachny Barbory Holické a Lucie Engové také vůbec první český účastník Dakaru Classic Ondrej Klymčiw se svou Škodou 130 LR. Třetími Čechy na startu veteránského závodu, který není klasickou rally, v níž vítězí nejrychlejší, ale jízdou pravidelnosti, budou Ondřej Martinec s Olgou Roučkovou v Toyotě Land Cruiser 90. Nováčky pak jsou Jan Vinš a Tomáš Hovorka s Mitsubishi Pajero 3.0 V6. Do cíle pětitisícikilometrového závodu mají posádky dorazit 19. ledna. Účastnit se mohou modely, které závodily na maratonských rallye před rokem 2000, organizátoři stanovili seznam aut, která na start pustí.

Holická závodí v českém rallyovém mistráku se speciálem odvozeným z modelu DS3, ovšem Citroën 2CV řídila poprvé letos v únoru, kdy 44letou kachnu kupovala od pražského majitele. „Nikdy jsem v kachně neseděla, nikdy jsem s ní nejela, jenom jsem ji vždycky viděla a znala z četníků, kde v nich jezdily jeptišky,“ připomíná slavné francouzské komedie s Louisem de Funèsem. „Když si vzpomenu, že jsme ji v únoru nemohli na tom Pankráci nastartovat a roztlačovali jsme ji, aby vůbec chytla a dneska vlastně už je takhle připravená, tak myslím, že jsme udělali kus práce,“ směje se. A dopočítává, že auto na dílně stojí s testovacími vyjížďkami od června.

Přiznává, že i když všechny náklady osekala na minimum, vyjde ji dakarské dobrodružství na dva miliony, které si musela půjčit. Půlka padne na „povinné věci“ startovné a související poplatky. Auto v minimalistické variantě ji přijde na půlmilion, z toho samotná kachna (funkční, původní, ale prorezlá) byla za 170 tisíc. A tisíce lítají: držák na speciální navigaci za pět set liber plus clo. „Deset tisíc sem, deset tam,“ říká s nadhledem Holická. Třeba náhradní díly, které ji Tomáš Neruda veze s sebou, má „půjčené“, zaplatí ty, které se případně použijí. „Servisman Tomáš tomu věnuje všechen svůj volný čas a celý projekt bere přirozeně za svůj,“ dodává. A kupříkladu větší nádrž (původní je pětadvacetilitrová), má Holická půjčenou.

„Je super vidět a cítit podporu všech nadšenců a kachnařů okolo, kteří nám nabídli nezištnou pomoc a nic za to nečekají,“ dodává.

Houpavá kachna

„Je to úplně něco jiného než v klasických autech. Má úplně jiný rejd, nemá samozřejmě posilovač, takže všechno to taháme rukama a to bude asi největší fuška na Dakaru. Takže posilujeme ruce,“ popisuje závodnice s úsměvem pilotování toho vtipného stroje.

„Poprvé to byla legrace, řízla jsem zatáčku jako bych jela normálním autem, ale ono nejelo tam, kam jsem chtěla. A ještě se brutálně naklánělo. Když jsme ho vyztužili a udělali úpravy, tak se i přestalo tolik naklánět. Nicméně se naklání pořád,“ popisuje. „Když večer testujeme, tak mi kluci říkají, že když mezi normálními auty najednou vidí světla, které jsou v úhlu 45 stupňů, přesně vědí, že jede Bára.“

Až na konci listopadu Holická odveze auto na loď do Barcelony, bude posádka prosinec věnovat trénování servisování. „Tady na dvoře je spousta dalších kachen, ty budeme rozebírat a skládat, abychom viděly, co a jak udělat, když nám něco upadne. Jak si pomoct, jak to vyměnit, jak to nahradit, jak to vymyslet, abychom dojely třeba do servisu nebo do bivaku,“ ukazuje Holická na Nerudovo království starých citroënů v Jesenici u Prahy.

„Náš cíl je dojet, užít si to a reprezentovat, neudělat ostudu,“ popisuje cíle na veteránskou dálkovou rally, kde nejde o rychlost, ale o pravidelnost a přesnost. „Samozřejmě máme doma připravené kostýmy jeptišek, ale zatím je ještě nemáme došité,“ usmívá se šestatřicetiletá závodnice, která má za sebou 46 startů v Mistrovství ČR v rallye a je držitelkou prestižní Ceny Elišky Junkové.