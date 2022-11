Ve finálové sedmičce ankety auta roku je osm vozů. Všechny elektrifikované

Stalo se tak během tiskové konference, jež tím v předstihu odstartovala bruselský autosalon, který se 13. ledna příštího roku stane úvodním dnem mezinárodní přehlídky toho nejlepšího ze sfér individuální mobility.

Vedení poroty, volící evropský Vůz roku (Car of the Year, COTY), vybralo z původního seznamu 27 automobilových novinek, jež splnily všechny požadavky pro zařazení do ročníku 2023, překvapivě jen 10 z nominovaných bylo na elektrický pohon.

Ve finálové sedmičce je osm aut. Elektrická dvojčata Subaru Solterra a Toyotu bZ4X totiž porota chápe jako stejný model. Ze zbývající šestice je čistě elektrický VW ID.Buzz a Nissan Ariya. U ostatních finalistů ovšem také na elektrifikaci narazíme: Jeep Avenger značka prezentuje jako čistě elektrický model, ovšem už je jasné, že dorazí též v provedení se spalovacím motorem, do Evropy zatím jen do Španělska a Itálie. Kia Niro je všeuměl, který je k mání jak v čistě elektrické verzi, tak jako hybrid i plug-in hybrid. Peugeot 408 se prozatím představuje ve variantách s čistě spalovacím pohonem a též jako plug-in hybrid, ale dorazí i v čistě bateriovém provedení. Renault Austral nabídne výhradně hybridizované pohony.

Seznam uchazečů o titul COTY 2023 (v abecedním pořadí; tučným písmem finalisté): Alfa Romeo Tonale

BMW X1/iX1

BMW i7

Citroën C5 X

Dacia Jogger

Honda Civic

Jeep Avenger

Kia Niro

Kia Sportage

Range Rover/Sport

Lexus RX

Mazda CX-60

Mercedes-Benz GLC

Mercedes-EQ EQE

Mercedes-AMG SL

MG 4

MG 5

Nissan Ariya

Nissan X-Trail

Opel Astra

Peugeot 408

Renault Austral

Subaru Solterra/Toyota bZ4X

Toyota Aygo X

Toyota Corolla Cross

Toyota GR86

Volkswagen ID. Buzz

První kolo volby, v němž každý z 61 porotců z 23 evropských zemí anonymně označil sedm svých favoritů, bylo uzavřeno 23. listopadu. Zásadně se však změnil způsob druhého kola volby. Finalisty budou porotci naposledy zkoušet a srovnávat nikoli až koncem února, ale již v polovině ledna, a to na belgické trati Circuit de Mettet (dříve to bylo na okruhu CERAM ve francouzském Mortefontaine). Vítěz pak má být vyhlášen ne až v březnu, ale již 13. ledna, takže se laureát bude moci titulem Auta roku (COTY) 2023 pyšnit prakticky po celý rok. Slavnostní vyhlášení proběhne před zahájením autosalonu v Bruselu, zatímco v posledních deseti letech se tak dělo na ženevském autosalonu, který je už podle všeho navždy minulostí.

Odborná anketa volící Vůz roku (Car of the Year, COTY) běží bez přerušení od roku 1963 a je zcela nezávislá. Organizaci tradičně zajišťují tyto časopisy: Auto (Itálie), Autocar (Velká Británie), Autopista (Španělsko), Autovisie (Nizozemsko), L´Automobile (Francie) a Vi Bilagare (Švédsko). Německý Stern předloni nahradily Automobil Revue (Švýcarsko), Autotrends (Belgie) a Firmenauto (Německo). Členové poroty v současnosti sestávají zejména ze zemí západní a střední Evropy. Letos je mezi nimi šest žen. Česká republika má v COTY jednoho zástupce od roku 1993, vždy šéfredaktora magazínu Automobil. Do roku 2000 jím byl Milan Jozíf, do roku 2015 Tomáš Hyan a od roku 2016 za Českou republiku volí Jiří Duchoň.