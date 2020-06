Test dětských sedaček: nejlepší stojí přes deset tisíc, žádná nezklamala

Vítěz, sedačka pro děti do zhruba 1,5 roku od britské firmy Silver Cross, je loňskou novinkou. Sedačka jménem Dream do našich obchodů zatím nedorazila, pravděpodobně taky pro to, že se podle zjištění iDNES.cz změnil distributor značky pro český trh. Sedačka se ovšem dá koupit v zahraničních e-shopech. K mání je třeba na Amazonu za 180 liber, tedy asi šest tisíc korun. Jenže my máme v tabulce cenu 11 tisíc, to proto, že pro maximální ochranu mimina je ještě třeba dokoupit speciální podpůrnou základnu i-size, která se zacvakne do ISOFIX úchytů a sedačku pevněji ukotví ve voze nohou zapřenou do podlahy, a ta stojí dalších pět tisíc.



Nákup dětské autosedačky je stejně jako výběr kočárku raketová věda, nad kterou si tatínci lámou měsíce hlavu, aby pak stejně nevybrali nejlépe. Evropské autokluby v čele s německým ADAC se jim v tom snaží pomoci svými bezpečnostními testy.

V tom nejnovějším, ve kterém byly sedačky pro děti všech velikostí, se ukázalo, že už skoro nelze vybrat špatně. I ta, která si odvezla hodnocení „dostatečné, a to kvůli drobným výhradám k bezpečnosti a ergonomii, obstála. Jde o nejlevnější model v testu, Osann Flux Plus, který ve svém e-shopu do nedávna nabízel mimo jiné Lidl. U této sedačky pro větší děti bylo zjištěno lehce zvýšené riziko zranění při čelním nárazu kvůli horšímu vedení pásů a sedačka není ve vozidle tak stabilní.



V letošním jarním kole testů, které zorganizoval německý autoklub ADAC spolu s rakouským ÖAMTC a švýcarským TCS, bylo 26 různých typů dětských sedaček, které experti hodnotili z hlediska bezpečnosti, provozu, ergonomie a obsahu škodlivin. Na bezpečnost kladou hodnotitelé přirozeně nejvyšší důraz, její úroveň má padesátiprocentní podíl na celkovém výsledku.

„Žádná z testovaných sedaček tentokrát nepropadla. Dvě skládací sedačky vhodné například pro sdílená auta dostaly průměrné hodnocení,“ shrnuje šéfredaktor specializovaného automagazínu AutemBezpečně.cz Petr Buček.

„Skládací sedačky Chicco a Mifold pro děti od zhruba čtyř do dvanácti let lze jednoduše složit a přenášet jako malé zavazadlo. A jsou bezpečnějším řešením než pouhý podsedák, který nenabízí boční ochranu dítěte ani správné vedení pásu.“ Tyto sedačky se hodí také taxikářům (ve městech je nemají povinné) nebo autopůjčovnám.

Za vítěznou sedačkou Silver Cross Dream ve variantě se základnou obdrželo dalších osmnáct modelů známku „dobrá“, tedy v hodnocení ADAC školní dvojku 2. Šest modelů obdrželo známku dobrá. Tyto všechny dětské autosedačky svou bezpečností překračují zákonem stanovené požadavky z pohledu bezpečí sedícího dítěte, a to i na boční nárazy, které však nejsou v homologačních testech povinné.

Všechny testované dětské autosedačky vykazovaly nízké hodnoty karcinogenních látek. Z hlediska ergonomie si také téměř všechny sedačky vedly velmi dobře. Ovšem v oblasti bezpečnosti je u některých sedaček drobný problém, ale nic, co by ohrožovalo zdraví přepravovaného dítěte. Stojí za povšimnutí, že v nejnovějších testech se na prvních místech umístily ve většině kategorií ty nejdražší autosedačky. Kdo pase po těch nejlepších, dostane se lehce s cenou nad deset tisíc.