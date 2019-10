Holka do nepohody a hvězda firemních parkovišť. Astra je nová, ale tají to

Teď má ta holka pro všechno nové srdce a vylepšenou techniku, skrývá to však pod stejným kabátem.

Je to taková ta správňácká, ne tak vyzývavá „holka od vedle“, která možná není hvězdou drifterských večírků a petrolheadích orgií, ale zas vás nikdy nenechá ve štychu. Jednoduše sympaticky racionální auto.

Ať jsme genderově vyvážení: není to puťka. Ten opel, jehož rodokmen sahá až do roku 1936 (jen sedm let předtím převzal tuto jednu z nejstarších německých automobilek americký GM a měl jí až do roku 2017, kdy ji koupilo francouzské PSA), vždycky milovaly dámy a paní. Příjemně naladěná spojka, kterou ukočíruje i noha v lodičce (nemá se to!), jednoduché, jasné ovládání, rozumné rozměry, aby se dobře parkovalo...

Astra na to sází i v aktuální jedenácté generaci (pokud započítáme i předchozí model Kadett). Teď je tu od podlahy obměněná. Veze si na to jeden primát, kvůli kterému se možná někteří budou chytat za hlavu: má v nabídce jen tříválce. Taková už je dnes doba, downsizing je pod evropskými kapotami v této třídě skoro diktát.

Z půlky nová, vypadá však stejně

Celá obměna Astry stojí za pozornost. Ilustruje, jak složité osudy dnes automobilky potkaly. Když se Opel před dvěma roky po téměř století rozešel s GM, musel nový majitel, koncern PSA vyrábějící citroeny a peugeoty, jednat. V dnešním světě automobilek, které si navzájem půjčují techniku, často narazíme na opravdu nečekaná partnerství (víte třeba, že Mercedes úzce spolupracuje s Renaultem?). Jenže stále jde o obchod: když něco chcete, musíte za to zaplatit nebo nabídnout něco na oplátku.

Hvězda firemních parkovišť Základní verze za 400 tisíc má 110koňovou dvanáctistovku spárovanou s šestistupňovým manuálem. Příplatek za kombiverzi je třicet tisíc. Náš turbodiesel s automatem stojí od 633 tisíc, protože je k mání jen ve vyšší výbavové verzi. S manuálem startuje šest tisíc nad půlmilionem. Jen na okraj: v roce 2015 startoval ceník Astry na částce 319 tisíc korun (atmosferický čtyřválec 1,4 l, 74 kW a 130 Nm), přeplňovaný tříválec 1,0 (77 kW/170 k) byl o třicet tisíc dražší. Astra je vysloveně flotilové auto, v Česku jich firmy vykupují až 60 procent. Od turbodieselů se poptávka v souladu s aktuální situací na trhu přesouvá k benzinovým motorům. Stále ovšem platí také to, že hatchbacky se kupují spíše s benziňáky a kombíky s turbodiesely.

A Opel měl logicky postavenou celou modelovou řadu na technice GM. Když byly „spolu“, proúčtovaly si to v domácím účetnictví. Jenže když už nejsou svoje, musí Opel za použitou techniku, motory, patenty Američanům platit a nějaké velké slevy se čekat nedají. Těsně před rozchodem vyjel nový Opel Insignia, který je a ještě dlouho bude postavený na technice GM. Další mladé modely jsou crossovery, které Opel od začátku vyvíjel s PSA, naštěstí pro něj. Z těch důležitých modelů zbývají dva nejdůležitější: Corsa a Astra. Corsa je nejprodávanější model značky vůbec, evropský bestseller. Ten měla značka na technice GM už skoro postavený kompletně nový, po změně majitele se ovšem všechno smetlo ze stolu a celá nová Corsa se stavěla od začátku znovu. To stálo všechny síly a peníze. Museli to stihnout za necelé tři roky, to je šibeniční termín. Vice o novém Opelu Corsa čtěte zde.

Vyvinout nové auto je otázka miliardových investic, a tak se noví majitelé automobilky Opel rozhodli nejprve sjednotit s technikou PSA právě menší Corsu. U ní totiž nutnost platit licenční poplatky představuje větší problém než u dražší Astry.

Na ní tedy nezbylo tolik času a hlavně peněz. Takže se jelo podle původního plánu. Možná dost nepochopitelně tak auto dostává zcela nové motory, ale nikoliv z motorárny PSA, ale od GM. Benzinové se vozí z mexické továrny amerického koncernu, diesely se vyrábí v německém Kaiserslauternu. K tomu devítistupňový automat (to je v této kategorii ojedinělé) taky od GM a nově pro Opel neobvyklý variátorový automat pro nejsilnější benziňák.

Trochu logiky do toho nezvyklého kroku vnese informace, že je to všechno jen tak na dva tři roky, než dorazí nová Astra. Na konci roku 2021 má být zahájena výroba zbrusu nové generace využívající techniku PSA. Její produkce se přesune z Británie a Polska, kde se vyrábí stávající model, do hlavního závodu Opelu v německém Rüsselsheimu.

Do té doby tedy bude muset PSA za použití platformy i motorů vyvinutých GM platit licenční poplatky. Proč to u Opelu „nedoklepali“ s původní sestavou motorů? Odpověď je jednoduchá: emise. Největší strašák a koš na peníze dnes pro automobilky představují limity CO 2 a na ně navázaný systém pokut za jejich nesplnění.

Nová sestava motorů pod kapotu Astry má tedy jasný cíl: co nejnižší emise. Z celkových sedmi variant tak hned pět vykazuje hladinu CO 2 pod 100 g/km. Zajímavé je, že se nové motory svými parametry téměř shodují s pohonnými jednotkami PSA, konstrukčně s nimi však nemají nic společného a všechny jsou tříválcové, hliníkové s vyvažovacími hřídelemi.

Kdo chce benzinový motor a manuální řazení, bude mít v Astře nově k dispozici turbomotor o objemu 1,2 litru a výkonu 81, 96 nebo 107 kW. Opel tak po necelých pěti letech končí s litrovým tříválcem, na který původně tolik sázel.

Stávající čtyřválcovou čtrnáctistovku pak nahrazuje tříválec stejného objemu, který má totožných 107 kW, jako nejsilnější provedení menšího motoru. Standardně se dodává výhradně s bezstupňovým automatem CVT. Proč dva motory o stejném výkonu? Na některých trzích se platí různé poplatky a daně podle objemu motoru, a tak je pro automobilku výhodné nabídnout zákazníkům menší agregát. Protože je Česko v tomto ohledu přece jen zatím benevolentní, 107 kW verze dvanáctistovky tu v ceníku není.

Ještě větším překvapením jsou změny v nabídce turbodieselů. Stávající čtyřválec 1.6 CDTI, jehož nejsilnější verzi biturbo Opel speciálně zkonstruoval jen pro Astru, se stává také minulostí. Na jeho místo nastoupí tříválec 1.5 Diesel ve výkonových stupních 77 a 90 kW. Oba mají manuální převodovku, silnější motor volitelně i devítistupňový automat.

Zvenku nic nového

O to víc překvapí, že zvenku vypadá Astra v podstatě pořád stejně, na pohled se změnil jen přední nárazník a maska. Na zádi není nového vůbec nic.

Obvykle se automobilky snaží modely inovovat hlavně zvenčí, aby před publikem působily stále občerstvovaným, aktuálním dojmem. Postavit vlastně z velké části znovu auto, které je na pohled úplně stejné jako předtím, je tedy velmi neobvyklé. Na druhou stranu to skvěle ukazuje, v jak „nelogické“ době se dnes automobilky v Evropě nacházejí. Předpisy se mění a tlak na emisní způsobilost spalovacích motorů je tak extrémní, že veškeré síly a finance míří do boje za nižší emise.

Někdy prostě selská logika nefunguje. Corsa a Astra jsou dva nejdůležitější modely Opelu, každý z nich se na celkových prodejích podílí zhruba čtvrtinou.

Cizelování

Kromě nových motorů Opel také upravil naladění podvozku Astry. Je poddajnější a doplněný o strmější převod řízení. A vypiloval aerodynamiku – se součinitelem odporu 0,26 patří na špičku, je v tomto ohledu nejlepším hatchbackem a jedním z nejlepších kombi v kategorii kompaktních vozů. Na vylepšení aerodynamiky se podílí kromě aktivně ovládaných žaluzií za maskou chladiče lepší zakrytování podvozku, její největší zlepšení přinesly malé panely upravující proudění vzduchu u zadních kol.

Od GM také převzala Astra elektrický posilovač brzd. Čerstvě naladěné řízení doplňují nová pouzdra závěsů kol a tlumiče. To všechno kvůli novým hmotnostním poměrům, které přinesly jiné motory.

Na tři válce s automatem

Dnes asi jediný tříválcový turbodiesel v osobních autech – navíc s docela velkým objemem 1,5 litru – je hezky odhlučněný. Neotravuje tříválcovým zvukem připomínajícím rozdivočelého wartburga. Je to díky té vyvažovací hřídeli, která nepříjemné frekvence vykompenzuje. Je to jeden z mála tříválců, který „vyvažovák“ má, ostatní se spoléhají na speciálně asymetricky vyvážený setrvačník motoru.

Spolupráce s automatem však občas trochu zahapruje. Řídící jednotka má snahu balancovat s otáčkami velmi nízko, až na hranici nepříjemných vibrací tříválce. Takže když pak dojde k nějaké nepředvídané akci, kdy musí odřadit nahoru nebo (častěji) podřadit, autem to lehce cukne.

Noha a další smysly citlivého řidiče také při zpomalování do zastavení cítí, jak se převodovka s velkými půllitrovými písty motoru trochu pere, pedál brzdy k tomu lehce zarezonuje.

To jsou většinou situace při popojíždění ve městě. Při normální plynulé jízdě je spolupráce motoru s devíti stupni automatu z produkce GM bezproblémová. Při svižnější dálniční jízdě, nezdržovacím tempu na okreskách a otravě ve městě se vejde do šesti a půl litru spotřeby, to je na 122 koní, jejichž emise čistí filtr pevných částic a SCR, očekávaný apetyt.

Kombík je díky vyšlechtěné aerodynamice a dobrému vyvážení na dálnici stabilní. Auto suverénně drží stopu a zatáčí, ale k tomu také tlumí nerovnosti. V zatáčkách s nerovným povrchem je záď kombíku přece jen trochu rozevlátější, příplatkový wattův přímovod na zadní nápravě tvořené torzní příčkou auto uklidní jen částečně.

Řízení je pevné a přesné, dá vědět řidiči, když se přední kola po vodě začnou klouzat. Na silnici působí auto lehce, s faceliftem se také čistě subjektivně vylepšilo odhlučnění.

Uvnitř je útulno

Hradba přístrojovky řidiče obepíná. Čistě pocitově je kabina užší, je to však dáno hlavně její architekturou a mohutností obkladových panelů interiéru.

Interiér je útulný, ale konkurence umí být chvilkami praktičtější a větší. Třeba odkládacími prostory zrovna nehýří, a pokud vás napadne, co by se tak mohlo vejít do podivné malinké schránky ve středovém panelu, napište nám do redakce.

Prostorovou přebornicí astra nikdy být nechtěla, ty předchozí generace naopak sázely na subtilnost a útulnost. Těm, kdo nepotřebují stěhovák, to vyhovovalo. Na zadních místech je však stále dost místa pro dospělé.

Astra za to umí rozmazlovat parádními sedadly a otrávit tím, že tlačítko pro bezklíčkové odemykání je jen na předních dveřích.

Novinky ve výbavě zahrnují bezdrátovou nabíječku telefonů, vyhřívání čelního skla a audiosystém Bose. Osmipalcový tablet na přístrojovce převzatý z insignie funguje velmi dobře, menu je logicky uspořádané, telefon s ním spárujete bez potíží. Navigace by ve zašmodrchaných ulicích měst mohla navádět s trochu větším předstihem. Z insignie je převzatý také příplatkový plně digitální přístrojový štít.

Samozřejmostí Opelu jsou matricové LED světlomety odstiňující při jízdě na dálkovky protijedoucí auta, úplně nejzákladnější astra ovšem zůstává u žárovkových předních lamp.

Z astry je obstojně vidět a při parkování pomůže parkovací kamera s digitalizovaným obrazem, kompenzujícím pohled rybího oka. Takže se dá podle ní opravdu couvat, parkovat a nekroutí to řidiči očima ani žaludkem. Prostě je to fajn parťák pro každý den.