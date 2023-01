Mercedes-AMG jako elektromobil nabízí dechberoucí výkony i v základní verzi

V nabídce AMG patří označení 43 tradičně nejslabším autům s nejmenšími motory, byť rozhodně ne pomalým. Mercedes-AMG C 43 má 408 koní a rychlost 100 km/h pokoří za 4,6 sekundy, většímu GLC 43 kupé s výkonem 390 koní to trvá 4,9 sekundy. Pro třídu E dokonce „třiačtyřicítka“ nebyla dost dobrá, a tak nabídka AMG začíná až variantou 53. V případě třídy E 53 4Matic+ to znamená 435 koní a 0–100 km/h za 4,5 sekundy, u GLE 53 se stejným výkonem pak sprint na „stovku“ zabere 5,3 sekundy.

Už základní elektrické AMG s označením EQE 43 přitom svou dynamikou všechna tato auta hravě strčí do kapsy. Má 476 koní, celých 858 Nm a tradiční sprint zvládne za 4,2 sekundy. Výkonnější EQE 53 se pak dokonce může chlubit stádem 687 koní, točivým momentem 950 Nm a „stovkou“ pouze za 3,5 sekundy. Čistě z pohledu tabulek tedy elektřina jasně vítězí. Důvodů, proč se v případě elektrických AMG klidně můžete spokojit už s číslem 43, je však víc.