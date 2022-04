Je to stále dokola. „Hele takhle po okolí pěkný, ale co až budu chtít jet na dovolenou?“ Nebo: „Jasně, ale já cestou k našim na Moravu nemám čas dvě hodiny nabíjet.“ A rozčilené: „Jak to může být auto roku 2022, když se to nedá normálně používat?“

Pokud chci s elektromobilem co nejrychleji překonat dlouhou vzdálenost, volím co nejrychlejší nabíjecí stanice a nabíjím jen v efektivní části nabíjecí křivky.