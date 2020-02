Sněhurčina rakev provedla automuzeum křížem krážem Českem

Skupina přibližně osmdesáti aut s rokem výroby mezi lety 1935 a 1985 startovala v neděli 26. ledna v Praze.

Z hlavního města amířila kolem Brna do Olomouce, odkud v pondělí vyrazila přes Jeseníky směrem Hradec Králové. Úterý bylo zasvěceno cestě z Hradce Králové do německého Bad Schandau, ve středu si posádky užily Krušných hor na cestě z Bad Schandau do Karlových Varů, čtvrtek je zavedl ze západního cípu republiky směrem jihovýchodním a po projetí Šumavou, návštěvě Českého Krumlova, zamířily do rakouského Linzu, aby v pátek zakončily své putování v Sankt Wolfgangu. Pojďte se s námi podívat, jaké vozy jste mohli potkat.