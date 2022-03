Židé opět prchají z Ukrajiny. Ruská invaze ničí to, co budovali desítky let

Ukrajinská židovská komunita byla na vzestupu. V posledním desetiletí byl viditelný rozkvět synagog, židovských škol či různých komunitních center. Po staletích masakrů a vln emigrace poháněných antisemitismem, po nichž následovaly carské pogromy a holokaust, si židovská komunita mohla konečně v poklidu budovat své životy.

Židovské humanitární organizace odhadují, že do ukrajinské společnosti bylo integrováno přibližně 200 tisíc Židů, mezi nimiž byli jak věřící, tak i nevěřící, kterých byla většina. Zajímavé bylo také to, že Volodomyr Zelenskyj využil svůj židovský původ během své prezidentské kampaně v roce 2019. Ten nevadil ortodoxní pravoslavné církvi ani pravicovým nacionalistům, ale spíše samotné židovské komunitě, která se bála, že se jí jeho kandidatura vymstí.

Noční můra pro ukrajinské Židy nastala ve chvíli, kdy Ruská federace zahájila invazi na Ukrajinu. Židovští obyvatelé se stejně jako jiní snaží uprchnout ze země, nebo jdou do boje. Někteří ukrajinští Židé se stěhují do Izraele, který jim nabídl možnost přistěhovat se.

Mnoho pilířů židovské komunity je v ohrožení. Rabíni prchají ze země a synagogy, židovské školy a komunitní centra zejí prázdnotou.

Jednou se vrátíme, jen nevíme kdy

„Během třiceti let jsme vybudovali úžasnou komunitu,“ řekl rabín Avraham Wolff, který se v roce 1992 přestěhoval z Izraele do Oděsy, jež měla na Ukrajině historicky jednu z nejpočetnějších židovských populací. Wolff přišel jakožto vyslanec jednoho z nejvýznamnějších ortodoxních židovských hnutí Chabad Lubavič, o kterém se snažil rozšířit povědomí mezi veřejností. „A je škoda, že to došlo až sem,“ dodal.

Minulý týden sám Wolff pomohl s evakuací obyvatel v Oděse. Po týdnu bojů sám se svou rodinou nasedl na autobus a odjel do Moldavska. Uvedl však, že je odhodlaný se na Ukrajinu vrátit a vše přestavět, jen neví, kdy to bude možné. „Velmi se modlíme, abychom se z tohoto snu velmi rychle probudili. Ještě rychleji, než jsme odjeli,“ vyjádřil se k situaci Wolff. S evakuací pomáhají také židovské humanitární skupiny a samotný Izrael.

Konsorcium židovských skupin na šesti hraničních přechodech pomohlo převést přes hranice tři tisíce ukrajinských Židů do sousedního Moldavska a přibližně stejný počet do Polska, Maďarska a Rumunska, řekl Michael Geller, ředitel pro komunikaci a vztahy s médii v Americkém židovském spojeném distribučním výboru. Pomoc zprostředkovává mimo jiné také Židovská agentura v Izraeli a zmíněné hnutí Chabad Lubavič se sídlem v New Yorku. Izrael také plánuje zřízení polní nemocnice u Lvova na západě Ukrajiny.

Stejně jako většina ukrajinských mužů od 18 do 60 let dostali i Židé v tomto věku povolávací rozkaz a je jim zakázáno ze země odejít. Také pro starší lidi je evakuace náročná a v zemi zůstávají.

„Mnozí, kteří se z Ukrajiny dostali, pravděpodobně zůstanou rozptýleni na neurčitou dobu po Evropě. Někteří jsou ubytováni a podporováni židovskými humanitárními organizacemi a místními komunitami,“ řekl Geller.

Ukrajinští Židé jsou vítáni po příletu do Izraele z napadené Ukrajiny. (6. března 2022)

Ukrajinští Židé, kteří přišli do Izraele, se mohou stát jeho občany, jelikož zákon umožňuje imigrovat všem Židům.

K 9. březnu Židovská agentura uvedla, že dosud prověřila a pomohla imigrovat do Izraele více než tisíci Židů. Další dva tisíce přišly do izraelských imigračních center zřízených podél ukrajinské hranice.

Izraelská ministryně vnitra Ajelet Šakedová v úterý řekla, že Izrael se celkem připravuje absorbovat až 100 tisíc Židů a nežidovských blízkých rodinných příslušníků z Ukrajiny, Ruska a dalších východoevropských zemí, kteří chtějí uprchnout.

Prezident Zelenskyj v pondělí v projevu k americkým židovským organizacím přirovnal hrozbu, kterou pro Ukrajinu představuje ruský prezident Vladimir Putin, k hrozbě, kterou představovalo nacistické Německo. Putin přitom nepravdivě tvrdí, že Zelenskyj a jeho vláda jsou nacisté.