Moskva má favorita na prezidenta Francie, spekulují média o Zemmourovi

„Vzhledem k jeho rostoucí popularitě je možné, že Éric Zemmour porazí prezidenta Emmanuela Macrona,“ uvedl koncem října Institut mezinárodních politických a ekonomických strategií Russtrat, jenž vede Elena Paninová - prominentní poslankyně Putinova Jednotného Ruska.



Ačkoli Zemmour nepotvrdil, zda bude příští rok skutečně kandidovat, podle nového průzkumu veřejného mínění listu Politico by získal šestnáct procent hlasů a pohodlně tak postoupil do druhého kola.

První je dle průzkumu zatím Macron s 24 procenty, za ním pak šéfka krajně pravicového Národního sdružení Marine Le Penová se 17 procenty.

„Pokud Zemmour zvítězí, je možné, že uvidíme alianci Moskvy, Paříže a Berlína, která se postaví Anglosasům v čele s USA a Británií,“ napsal Russtrat. „Spojení Francie, Německa a Ruska by pro Američany znamenalo konec jejich nadvlády v západní Evropě,“ dodal institut.



Splnění nejdivočejších snů Kremlu

Moskevské vládnoucí kruhy podle listu The Times neúspěch Le Penové, kterou v roce 2017 proti Macronovi podporovaly, silně zklamal. Zatímco třiapadesátiletá Le Penová se ve snaze rozšířit svou voličskou základnu od Putina distancovala, Zemmour proti Kremlu nic nenamítá.



„Zemmourův příklon k Rusku a jeho obdiv k Putinovi, jenž otevřeně deklaruje, je splněním nejdivočejších snů Kremlu,“ napsal francouzský magazín L’Obs.

„Moskva v příštích prezidentských volbách sází na nového koně. Putinův režim z velké části sdílí Zemmourovy nacionalistické názory,“ přitakal mu francouzsko-ruský server Desk Russe.

Komentátor proslul radikálními postoji k migraci a tvrzeními o ohrožení francouzské identity islámem. Vymezuje se také vůči feminismu. Za svá prohlášení byl Zemmour opakovaně vyšetřován. Dvakrát byl odsouzen za podněcování k rasové nenávisti, v několika případech byl zproštěn viny.



Třiašedesátiletý Zemmour uvedl, že k Rusku cítí „přirozenou náklonnost“. „Můj reflex je bránit Rusko. Jsem pro spojenectví s Ruskem. Myslím, že by to byl nejspolehlivější spojenec, více než Američané, Němci nebo Angličané. Izolovat Rusko je chyba,“ prohlásil Zemmour loni na podzim.

Eric Zemmour @ZemmourEric Eric #Zemmour sur @CNEWS : « Je suis pour l’alliance russe. Je pense que c’est l’allié qui serait le plus fiable. Encore plus que les Etats-Unis, que l’Allemagne ou la Grande-Bretagne. C’est une grave erreur de se mettre à dos la Russie de Poutine » #FAI oblíbit odpovědět

S Ruskem jsme vyhrávali, míní Zemmour

„Když jsme byli s Ruskem, tak jsme ve válkách vyhrávali. Když jsme byli proti, prohrávali jsme,“ dodal Zemmour. Zřejmě poukazoval na druhou světovou válku a nikoli na porážku svého oblíbence Napoleona, jehož armáda byla při pokusu o dobytí ruského impéria roku 1812 zničena.

Ačkoli francouzští analytici neočekávají, že by Putin Zemmoura pozval na návštěvu do Ruska tak, jako to udělal v roce 2017 s Le Penovou, nebo že by mu nabídl otevřenou podporu, podle The Times komentátora zřejmě podpoří frankofonní média financovaná Kremlem.

Moskva v minulých volbách aktivně podporoval aLe Penovou a konzervativce Françoise Fillona. Ten ale skončil kvůli skandálu s falešným zaměstnáváním své choti, kterou vyplácel z parlamentních fondů. Prokremelská média ho v kauze líčila jako „oběť špinavých triků“.

Francouzská média předloni s odkazem na zjištění bezpečnostní společnosti FireEye informovala, že Macronova kampaň na jaře 2017 čelila kybernetického útoku, do něhož byli byli zapojeni hackeři s vazbami na ruskou vojenskou rozvědku (GRU).



Výsledkem hackerského útoku byl únik tisíců dokumentů Macronova volebního štábu na veřejnost pouhé dva dny před druhým kolem poslední prezidentské volby.