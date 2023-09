Zůstaneme s vámi, prohlásil Biden. Ukrajině slíbil další vojenskou pomoc

První americké tanky M1 Abrams budou na Ukrajinu dodány už příští týden. Zelenskyj se ve čtvrtek setkal s americkými zákonodárci a navštívil Pentagon. Informovala o tom v pátek agentura Reuters. Biden mimo jiné uvedl, že míru stojí v cestě pouze Rusko, které místo snahy konflikt ukončit shání další zbraně v Íránu a Severní Koreji. Připomněl, že Moskva použije zimu proti Ukrajině jako zbraň.

„Jsme s vámi a zůstaneme s vámi,“ řekl Biden Zelenskému a zavázal se podporovat protikorupční reformy. Zelenskyj za balíček poděkoval. „Obsahuje přesně to, co naší vojáci nyní potřebují,“ řekl.

Ukrajinský prezident dále uvedl, že se s Bidenem dohodli na konkrétních krocích k rozšíření vývozu obilí z Ukrajiny, který komplikuje ruská blokáda a napětí se sousedním Polskem. Bližší podrobnosti ale nerozvedl.

„Stejně jako jsme nyní odhodláni pomoci Ukrajině bránit se, jsme odhodláni pomoci jí i v budoucnu při obnově a rekonstrukci, včetně podpory reforem, které budou bojovat proti korupci,“ řekl Biden.

Americký prezident dále uvedl, že Washington pošle Ukrajině také druhý systém protivzdušné Hawk od společnosti Raytheon a související vybavení.

Zelenskyj před setkání s Bidenem jednal v americkém Kongresu. Na rozdíl od své první návštěvy ve Washingtonu v loňském roce však na plénu amerického parlamentu nevystoupil a hovořil se zákonodárci za zavřenými dveřmi. Následně navštívil Pentagon. Zelenskyj podle agentury Reuters označil svá dnešní jednání s americkými zákonodárci za přímá a konstruktivní.

„Toto setkání přichází ... těsně poté, co Rusko zahájilo další brutální vlnu náletů na pět měst na Ukrajině, které zasáhly kritickou civilní infrastrukturu a mnoho lidí v různých částech země se kvůli tomu ocitlo bez elektřiny,“ připomněl dnes na briefingu bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan.

Od ruské invaze v únoru 2022 poslaly USA na pomoc Zelenského vládě zhruba 113 miliard dolarů bezpečnostní a humanitární pomoci.

„Během návštěvy Kanady Zelenskyj navštíví kromě metropole Ottawy také Toronto, kde se setká se zástupci kanadských podniků s cílem posílit investice soukromého sektoru do budoucnosti Ukrajiny, uvedl úřad kanadského premiéra.

President @ZelenskyyUa and First Lady @ZelenskaUa, welcome to Canada. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/NDVoDef5qI