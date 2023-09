Dalo se to čekat. Rozporů Ukrajiny se zbytkem Evropy bude víc, těší se Kreml

„Vidíme, že mezi Varšavou a Kyjevem existuje určité napětí. Předpovídáme, že toto napětí poroste,“ řekl v pátek na tiskové konferenci v Moskvě Dmitrij Peskov. „Chápeme, že napětí mezi Kyjevem a dalšími evropskými hlavními městy se časem také zvýší. Je to nevyhnutelné,“ dodal.

Ruská a jiná, například maďarská či některá turecká média, konfliktní situaci interpretují i tak, že Polsko proto rovněž přestalo dodávat zbraně Ukrajině. Tato okolnost s tím však nijak nesouvisí – Polsku už nějakou dobu je nedodává kvůli nedostatku vlastních zásob a jejich obnově ze západní pomocí.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Valném shromáždění OSN kritizoval země visegrádské skupiny s výjimkou Česka kvůli tomu, že zachovávají embargo na dovoz ukrajinského obilí. „Je znepokojivé, že někteří v Evropě si hrají na solidaritu v rámci politického divadla – z obilí dělají thriller. Může se zdát, že se drží vlastních rolí. Ve skutečnosti však pomáhají připravovat scénu pro herce z Moskvy,“ řekl.

Na jeho účet zazněly pak výtky z dotčených zemí. Na Slovensku se Zelenského kritiky chopili politici v předvolební kampani. A reagovala i česká ministryně obrany Jana Černochová. „Dneska se vyjádření ukrajinského prezidenta vůči Polsku fakt nepovedlo, sorry,“ napsala na sociálních sítích.

„Někdy je třeba odhodit pýchu a sednout si zase ke stolu, přijmout omluvu, vyslovit omluvu, nadechnout se a jít dál. Musí se to stát brzy. A já o to všechny strany moc a moc prosím. Když se to nestane, prohrajeme úplně všichni,“ uzavřela.

„Polsko je hrozba“

Peskov také opakoval výroky, které nevycházejí ze zajetých kolejí. Rusko bude pokračovat v plnění úkolů své „zvláštní vojenské operace“. V souvislosti s Polskem zdůraznil, že Rusko a Bělorusko berou v úvahu hrozby „vycházející z Polska“ a jsou „ve střehu“.

„Sousedství s Polskem není pro naše běloruské soudruhy nejpohodlnější. Země je poměrně agresivní, nevyhýbá se podvratným aktivitám, vměšování do vnitřních záležitostí jiných států,“ tvrdil.

Peskov se vyjádřil i ke čtvrteční schůzce vůdců středoasijských států s americkým prezidentem Joem Bidenem na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku. Podotkl, že tyto země mají s Washingtonem vlastní vztahy.

„Je právem těchto zemí pořádat taková setkání. To vše samozřejmě bedlivě sledujeme. Pro nás je hlavní pokračování našeho dialogu,“ řekl.

„Víte, že Rusko a středoasijská ‚pětka‘ vedou svůj vlastní dialog, který je pro nás nesmírně důležitý. Máme vlastní integrační procesy, na které zaměřujeme svou pozornost,“ uzavřel.

Není bez zajímavosti, že do ruského parlamentu právě zamířil zákon, podle kterého by se hranice Ruska měly obnovit v hranicích Sovětského svazu. Jeho autor Jevgenij Fjodorov argumentuje, že postsovětské republiky náruč SSSR opustily nelegálně a navíc jsou permanentně nestabilní.

„Všechny bývalé republiky se dříve nebo později dostanou do konfliktu s Ruskem nebo s ním budou válčit. Je to jen otázka času,“ poukázal politik.