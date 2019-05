Vědkyně se přihlásila do televizní soutěže, aby získala peníze na výzkum

Marina Simianová, bioložka v argentinské Národní výzkumné radě pro vědu a techniku, využila svůj intelekt a v soutěži vyhrála 500 000 argentinských pesos (asi 255 000 korun). Za výhru hodlá nakoupit vybavení pro svou nanobiologickou laboratoř, která zkoumá onkologickou léčbu rakoviny prsu a další formy rakoviny.

„Nejsem hrdina. Použila jsem strategii, která byla trochu kreativní a jiná, abych sehnala peníze na fungování svého týmu,“ řekla Simianová v rozhovoru na univerzitě v Buenos Aires.

Vládní financování vědeckého výzkumu se stalo nespolehlivým v době hospodářské recese, bující inflace a propadající se hodnoty pesa. Slabý kurz měny podryl také argentinskou kupní sílu, což se v jejím případě projevilo zejména při objednávání vybavení v dolarech, které lidé využívají kvůli lepší dostupnosti zboží i nižším cenám.

Přední vládní činitel zodpovědný za vědu a technologie řekl agentuře Reuters, že rozpočet pro výzkum se zvýšil od doby, kdy se úřadu v roce 2015 ujal prezident Mauricio Macri.

Uznal však, že ekonomické výkyvy způsobily zpoždění v čerpání fondů. Dodal, že se do země vrací méně argentinských vědců poté, co absolvují výzkum v zahraničí. Loni se jich vrátilo pouhých 41, zatímco v roce 2013 to bylo ještě 90. Hrozí tak nebezpečí odlivu mozků.

Argentina má tři nositele Nobelovy ceny za vědu. Vědci si však dlouhodobě stěžují na to, že jim v oboru chybí prostředky. Časté prodlevy ve financování jsou také důvodem, proč se Simianová vrhla do ringu zábavního průmyslu. Financování jejího vědeckého projektu, který zkoumá rezistenci rakoviny na léčiva, bylo schváleno v roce 2017. Peníze však přitékají jen po troškách, loni obdržela pouhou polovinu slíbené částky.

Vědkyně, která o svých potížích promluvila během účinkování v úterním pořadu, uvedla, že doufá, že její televizní debut přitáhne pozornost veřejnosti k vědecké práci.

„Nemůžu věřit tomu, jaký dopad to mělo. Doufám, že nám to pomůže mluvit o tom, co se děje ve vědě a technologiích. Koneckonců, právě o to nám vědcům jde,“ řekla Simianová agentuře Reuters. „Milujeme to, co děláme. Děláme to s velkým nasazením, ale musíme mít minimální podmínky na práci,“ uvedla s tím, že změny v ekonomickém směru jsou pro vědu velmi naléhavé.