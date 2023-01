U Austrálie čeká už týden loď s 800 pasažéry. Vadí rostliny na jejím trupu

Na lodi Viking Orion, která vyplula z novozélandského Wellingtonu 26. prosince, je asi osm stovek cestujících, většinou Američanů. V neděli se nacházela poblíž jihoaustralského přístavu Victor Harbour, který leží nedaleko města Adelaide.

Několik potápěčů pracuje na odstranění mořských rostlin a mikroorganismů, které australské úřady označily za „potenciálně nebezpečné“, informovala BBC.

Podle BBC australské úřady uvedly, že je to běžná praxe, která se týká všech mezinárodních lodí. Ty musí být očištěny od jakýchkoli škodlivých organismů, které by mohli poškodit australskou flóru a faunu a zavléct do ní invazivní druhy.

Provozovatel lodi přiznal, že kvůli menšímu množství mořských organismů nemohl Viking Orion udělat několik zastávek v itineráři. Slíbil také, že cestující dostanou odškodnění. V pondělí by podle něj loď měla zakotvit v Melbourne.