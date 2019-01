Jednu ženu umlátil kladivem, druhou ubodal. Smrt zastřelením, rozhodl soud

První letošní rozsudek smrti v poslední evropské zemi, která tento trest ještě praktikuje, vynesl mogilevský oblastní soud kvůli dvojnásobné vraždě, jež se odehrála loni v červenci v Bobrujsku.

Aljaksandr Osipovič tam popíjel se dvěma mladými ženami ve věku 26 a 27 let, s nimiž se náhodně seznámil a které odvezl taxíkem do svého bytu. Když už byl silně opilý, vypukla hádka a muž své návštěvnice zbil, poznamenal server Belorusskij partizan.

Ženy ve strachu o život utekly do koupelny, kde se zamkly. Jedna z nich zavolala na policii, ale nestačila říct ani celou adresu, když muž, ozbrojený kladivem a noži, vtrhl dovnitř. Jedné ženě zasadil 77 ran kladivem, nožem a pěstmi, z toho nejméně 48 ran kladivem do hlavy. Druhou oběť 16krát bodl. Obě ženy zemřely na místě. V krvi měly tři promile alkoholu.

Po vražedném amoku ho našli, jak pije pivo

Byt, ve kterém se vraždění odehrálo, objevili policisté pozdě. Pachatele nicméně dopadli téhož dne - seděl na nedaleké lavičce a pil pivo. V minulosti už byl čtyřikrát trestán, mimo jiné za těžké ublížení na zdraví, a za mřížemi strávil 11 let. Podle obžaloby měl prý v plánu obě ženy rozčtvrtit, to už ale nestihl. Po vraždách odešel do obchodu, kde kromě piva a cigaret koupil i tři role pytlů na odpad.



„Obžalovaný byl shledán vinným z toho, že úmyslně a v rozporu se zákonem připravil o život dva lidi, a to mimořádně krutě. Soud vynesl výjimečný trest: trest smrti zastřelením,“ uvedl ve středu soud.



Šestatřicetiletý muž se před soudem hájil tím, že se mu ženy nejprve vysmívaly, když nemohl najít klíče od bytu, a tvrdily, že mu je vyhodily oknem. Prohlašoval také, že jej napadly a že se jen bránil.

Dělají ze mně maniaka, neublížil bych ani mouše

„Nechápu, co se to se mnou dělo. Jak jsem mohl zabít dva lidi, a ještě k tomu děvčata?“ prohlásil před soudem a rozplakal se. „Jsem dobrý člověk, trochu sentimentální. Nikdy jsem nedokázal lhostejně projít okolo, když někdo někomu ubližoval, zejména zvířatům,“ tvrdil, což v soudní síni vyvolalo nevěřícný šum.

„Kdybych tušil, jaká tragédie se stane, nikdy bych do toho baru nešel, ani bych nesedl do taxíku. Moc rád bych ten večer vrátil zpět, aby dívky zůstaly naživu,“ zdůraznil.

Agentura Interfax poznamenala, že příbuzní odsouzenců k smrti zpravidla nejsou vyrozuměni o popravě, ani se jim neumožňuje naposledy se setkat s odsouzencem před vykonáním trestu, nevydává se jim tělo popraveného, ani nejsou informováni o místě, kde je pohřben.



Loni běloruské soudy vynesly dva tresty smrti a vykonány byly čtyři dříve vynesené rozsudky.

Popravy v Bělorusku kritizují Rada Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě i další mezinárodní organizace.