Zjistil, že má intimní styk s transsexuálem. Uškrtil ho a rozčtvrtil

Obětí je 25letá Veronika Surgutská z ruského Kursku, která si nechala úředně změnit jméno a přepsat pohlaví na ženské. Transsexuál radikálně změnil svůj vzhled, nechal si implantovat prsa a narůst dlouhé vlasy, nafotil sérii koketních fotek na Instagramu, ale fyziologicky zůstal mužem.

Pachatel se se svou obětí seznámil přes internetovou sociální síť VKontakte. Nechal se k ní pozvat do bytu. Vypili mnoho alkoholu a pak přešli k intimnostem. Během nich přišel Tichonov na to, že něco je jinak, než si představoval.

V bytě oběti se vrah podle webu news.rambler.ru rozhodl mrtvého rozčtvrtit na co nejmenší kusy. Vnitřní orgány v koupelně vyřízl a spláchl do záchoda. Další odřezanou tkáň upekl v troubě, aby „ji zbavil přebytečných tekutin“, uvádí se v policejním spisu.

Zbytek trupu, hlavu a končetiny odnesl v kufru k sobě domů. Nasolil je, aby se zbavil nepříjemného zápachu, a postupně po kusech vynášel do odpadkových kontejnerů. Policie ho zadržela poté, co jej přistihla, jak do popelnice odhazuje hlavu s neoddělenou páteří.

Policii na zmizení Surgutské upozornila její matka. V bytě oběti se našly stopy po vraždě. Policisté poté Tichonova vypátrali. A přistihli ho, jak se zbavuje zbytků těla. Vrahovi hrozí za zločin až 20 let vězení. Ještě ho ovšem čeká psychiatrické vyšetření.

Zavražděná Veronika Surgutská: