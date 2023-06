Do ponorky se bál, chtěl potěšit otce. Imploze byla rychlá, umírající nic necítili

„Můj synovec v souvislosti s cestou váhal a měl z ní hrůzu,“ popsala stanici NBC News Azmeh Dawoodová, která je sestrou podnikatele Shahzady Dawooda. Teenager podle ní navzdory obavám do ponorného plavidla Titan nakonec společně s dalšími čtyřmi muži nastoupil.

„Chtěl udělat radost svému otci, kterého historie Titaniku hluboce fascinovala. A exkurze se konala o víkendu, kdy se slavil Den otců,“ řekla Dawoodová, která Sulemana popsala jako dobrosrdečného a milovaného chlapce. „Když jsem se dozvěděla o skonu všech na palubě, zdrtilo mě to,“ dodala.

Ponorka Titan se k vraku legendárního parníku v Atlantiku vypravila v neděli večer. Kontakt s doprovodnou lodí ztratila krátce po ponoření. Záchranáři od té chvíle po plavidlu neúnavně pátrali. Ve čtvrtek pak oznámili nález trosek pocházejících z trupu ponorky. Titan podle vyšetřovatelů zřejmě implodoval nedaleko Titaniku, posádka neměla šanci na přežití.

„Celá ponorka by se zhroutila sama do sebe dříve, než by si lidé uvnitř vůbec uvědomili, že nastal nějaký problém,“ řekla stanici CNN Aileen Maria Martyová, bývalá námořnice a nyní vyučující na Floridské mezinárodní univerzitě. „Nakonec z tolika způsobů, jak můžeme zemřít, je tento bezbolestný,“ dodala.

V hloubce, kde leží Titanic, působí tlak 381 fyzikálních atmosfér – tedy několikasetnásobně větší, než na hladině, řekl Rick Murcar z americké Národní asociace jeskynních potápěčů.

Pokud došlo například i jen k drobnému narušení vnějšího pláště, ponorka čelila tlaku odpovídajícímu hmotnosti Eiffelovy věže, která je odhadována zhruba na 10 100 tun, napsala BBC.

„Čiré utrpení, jako špatný film“

Dawoodová posledních pět dní popsala jako čiré utrpení. „S napětím jsme sledovali zpravodajství o pátrání a obávali jsme se nejhoršího. Připadám si, jako bych se ocitla v opravdu špatném filmu. Když jsem na posádku v ponorce pomyslela, nemohla jsem dýchat,“ prohlásila.

Zavzpomínala také na svého bratra, se kterým se v posledních letech příliš nevídala. „Byl to můj mladší bratr. Držela jsem ho v náručí poté, co se narodil. Titanic ho zajímal od dětství. Jako děti jsme často sledovaly film Zkáza Titanicu z roku 1958,“ popsala Dawoodová, jež žije v Amsterdamu.

Osmačtyřicetiletý Shahzada Dawood byl místopředsedou jednoho z největších pákistánských konglomerátů, společnosti Engro Corporation, která investuje do hnojiv, výroby vozidel, energetiky a digitálních technologií. Se svou ženou a dvěma dětmi žil dlouhodobě v Británii.

Mezi Shahzadovy zájmy patřilo fotografování divoké přírody, zahradničení a zkoumání přírody. Suleman rád četl sci-fi literaturu.

„Jsme ohromeni láskou a podporou, které se nám dostalo, a jsme vděční všem, kteří v těchto dnech projevili to nejlepší v člověku,“ uvedla rodina Dawoodových ve svém prohlášení.

Průzkumníci s duchem dobrodružství

O katastrofě promluvili také příbuzní dalších obětí. Těmi jsou osmapadesátiletý britský miliardář a průzkumník Hamish Harding, sedmasedmdesátiletý hloubkový potápěč a někdejší důstojník francouzského námořnictva Paul-Henri Nargeolet a zakladatel společnosti OceanGate, která ponorku Titan vlastnila, jednašedesátiletý pilot Stockton Rush.

„Budeme na Paula-Henriho vzpomínat jako na jednoho z největších hlubinných badatelů v moderní historii,“ uvedla Nargeoletova rodina. Potápěč platil za předního světového odborníka na Titanic, jenž k vraku parníku absolvoval více než pětatřicet ponorů.

Hardinga jeho blízcí označili za obětavého otce a dobrodruha. „Jestli v této tragédii můžeme najít alespoň malou útěchu, pak je to skutečnost, že jsme ho ztratili, když dělal to, co miloval nejvíce,“ konstatovali.

Tito muži byli opravdoví průzkumníci, kteří sdíleli ducha dobrodružství a hlubokou vášeň pro zkoumání a ochranu světových oceánů. V této tragické době jsme v myšlenkách s jejich rodinami. Truchlíme nad ztrátou života a radosti, kterou přinesli všem, které znali,“ uvedl OceanGate.

Odborníci společnost varovali před možnými „katastrofickými“ problémy plaveb k Titaniku už před několika lety. Vyzvali ji také, aby podmořské zařízení podstoupilo certifikační proces. OceanGate v roce 2019 potvrdila, že Titan netestovala žádná nezávislá organizace.

„Plout k Titaniku? Jako dívat se do hrobu“

Tragédii ve čtvrtek okomentovali také příbuzní lidí, kteří zahynuli v roce 1912 při zkáze Titaniku. „Jsem proti těmto exkurzím k vraku. Je to jako se dívat někomu do hrobu. Lidé tam zahynuli při velkém neštěstí, proč z toho dělat turistické místo? Nechte oběti odpočívat v pokoji,“ uvedl John Locascio, jehož strýcové – sedmnáctiletý Alberto a devatenáctiletý Sebastiano Peracchioi, na Titaniku pracovali jako číšníci.

Lacasciova manželka Angelica Harrisová zdokumentovala příběh bratrů ve své knize. „Zamyslete se nad tím, jací tito lidé byli, proč žili, jak zemřeli. Podle mého názoru by vrak měl sloužit pouze ke vzdělávání a výzkumu,“ uvedla.

Cesta ponorkou k vraku Titaniku podle BBC stála každého z účastníků expedice na 250 tisíc dolarů (asi 5,4 milionu korun). OceanGate po účastnících cest vyžadovala, aby před nástupem do plavidla podepsali smlouvu, že jsou si vědomi toho, že jde o experimentální ponorku, která nemá prověření odborného regulačního orgánu.