Implozi ponorky zachytil tajný sonar. Její plavby kritizuje i režisér Titaniku

Americké vojenské námořnictvo zřejmě zachytilo zvuk imploze ponorky Titan. K té pravděpodobně došlo nedlouho poté, co ponorka v neděli zahájila sestup k vraku Titaniku. Podle listu The Wall Street Journal to uvedli američtí obranní činitelé. Režisér James Cameron uvedl, že jeho zdroje v neděli také zaznamenaly zvuk imploze.