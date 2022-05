Syn diktátora coby prezident Filipín. Bongbong ví, jak ohnout minulost

V provincii llocos Norte, která je baštou rodiny Marcosových, stojí impozantní budova postavená ve španělském koloniálním stylu. Nese název Malacaňang Severu. Původní palác Malacaňang, který je dodnes oficiálním sídlem filipínského prezidenta, se nachází tisíce kilometrů daleko v metropoli Manile.

Skvostnou budovu rodina dostala od filipínského turistického úřadu, když Ferdinand Marcos starší vládl zemi v 60. letech. Nyní je sídlo Marcosových otevřeno pro veřejnost, která může nahlédnout do pokojů, kde rodina kdysi bydlely, či si udělat selfie s portréty Ferdinanda a jeho manželky Imeldy.

V dětském pokoji Marcose mladšího vedle skvostné sloupkové postele visí zvláštní obraz pravděpodobného budoucího vůdce Filipín. Bongbong má na obraze nasazenou zlatou korunu a jede na bílém hřebci v oblacích. V jedné ruce drží filipínskou vlajku, v druhé bibli.

Rodina diktátora Marcose, svržená lidovou revolucí v roce 1986, se stala celosvětově synonymem pro korupci. Když revolucionáři vtrhli do prezidentského paláce, našli tam mimo jiné velkou vířivou vanu jacuzzi se zlatými doplňky, 15 norkových kožichů, 508 kusů dámských šatů z předních světových módních domů a především 3 000 párů bot Imeldy Marcosové od slavných světových návrhářů.

Teď je Bongbong kandidátem na vítězství ve filipínských prezidentských volbách a jeho stoupenci všechna tato fakta zpochybňují. Podle kritiků Marcosovi využívají sociální sítě k šíření dezinformací a přikrášlování historie, což rodina rezolutně popírá. Jedním z opakovaných tvrzení je, že tyranská vláda Marcosova otce byla ve skutečnosti „zlatým obdobím“ filipínských dějin navzdory tomu, že země byla silně zadlužená u zahraničních bank a hospodářství na pokraji kolapsu.

S korupcí se nesetkal, jen o ní slyšel

Jednasedmdesátiletý Jesus Bautista z Manily je věrným Bongbongovým přívržencem. V minulosti se tento muž živil sbíráním odpadků na skládce, v roce 1983, kdy metropoli vládla Imelda Marcosová, mu nabídli práci na plný úvazek u policie. Bautista říká, že je Marcosovým zavázán vděčností. Přestože byla Marcosová spolu s rodinou usvědčena ze zpronevěry až deseti miliard dolarů, Bautista hlasuje pro jejího syna.

„Nikdy jsem se s korupcí nesetkal. Jen se o tom mluvilo. Myslím si, že nepřátelé Marcosových chtěli poškodit jejich jméno,“ říká muž se širokým úsměvem.

Americký novinář Jim Laurie byl svědkem toho, když rozhořčený dav tehdy vpadl do paláce Marcosových. „Vešli jste do Imeldiny šatny a tam visely stovky šatů ze známých světových módních domů. Mnohé ani nikdy neměla na sobě. V takové chudé zemi to byl obrovský kontrast,“ řekl.

Imeldin šatník byl ovšem jen špičkou ledovce. Dokumenty v paláci ukázaly, jak rodina Marcosových přesunula miliony nelegálně získaných dolarů na švýcarská bankovní konta nebo za ně nakoupila nemovitosti na newyorském Manhattanu.

Oxford nedostudoval, to ale Bongbong popírá

Marcos mladší byl vychováván k vůdcovské roli již od mládí, v jednom z deníkových zápisků si ale jeho otec v roce 1972 postěžoval, že si dělá obavy kvůli synově lenosti a bezstarostnosti. V roce 1975 studoval na Oxfordské univerzitě filozofii, politiku a ekonomiku, což byl obor vnímaný jako brána k politické kariéře. Dokončit studia ale nezvládl, ač to on sám popírá.

Podle zprávy z filipínské webové stránky Verafiles se filipínští diplomaté přimlouvali, aby po dvojím propadnutí u zkoušek Marcos dostal alespoň zvláštní diplom v oboru sociálních věd. Ani tyto nezdary mu nicméně nezabránily v hvězdné politické dráze zahájené již za otcova režimu.

Společně s Marcosem kandiduje ve volbách na funkci viceprezidentky třiačtyřicetiletá Sara Duterteová, dcera současného prezidenta Rodriga Duterteho. Toho kritizují za brutální protidrogovou kampaň, kandidovat na další období již nemůže. Podle uniklých zpráv americké velvyslanectví v Manile v roce 2009 popsalo Duterteovou jako „tvrdohlavou osobu, se kterou je, podobně jako s jejím otcem, těžké vyjít“.

Duterteová s Marcosem nyní slibují, že zemi sjednotí. Politička je kromě jiného pro povinnou vojenskou službu od 18 let, Marcos mladší zase uvádí, že by nebránil znovuzavedení trestu smrti.