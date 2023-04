KOMENTÁŘ: Fiala navštívil Asii. Je to mnohem pestřejší svět, než si myslíme

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Krátká, ale intenzivní návštěva Petra Fialy šesti zemí jihovýchodní a střední Asie není špatným postpandemickým začátkem. Pragmatičností i strukturou podnikatelského doprovodu – zbraně, doprava, energetika a potravinářství – jako by se výprava vracela do prvorepublikových časů. Může i v dnešním světě ekonomická diplomacie skutečně pomoci uspět na vzdálených trzích, jako se to kdysi dařilo třeba legendárním baťovcům? ptá se Vít Vojta, sinolog a vydavatel serveru Asiaskop.cz.