Evropa se zahřívá rychleji než jiné části světa, tvrdí nová vědecká studie

Globální oteplování přispívá ke zhoršování teplotních vln všude na světě. Důvod je jednoduchý, vycházejí totiž z vyšší základní teploty než kdykoli předtím. Od konce 19. století, tedy počátku rozmachu emisí oxidu uhličitého, který otepluje planetu, se průměrná globální teplota zvýšila přibližně o 1,1 stupně Celsia.

Studie, která tento týden vyšla v časopise Nature Communications, odhalila souvislost mezi vlnami veder a stavem tryskového proudění. Jev, v angličtině známý jako jet stream, který se v atmosféře vyskytuje v asi desetikilometrové výšce, je proudění vzduchu ve směru ze západu na východ ve středních zeměpisných šířkách.

Někdy se tryskové proudění rozdělí na dvě části. Vlny veder pak mohou vznikat v oblastech slabých větrů a vysokého tlaku vzduchu známých jako atmosférické blokování mezi severní a jižní stranou tryskového proudění.

Vědci zjistili, že tyto případy „dvojitého proudění“ jsou stále častější, trvají déle a že tyto změny vysvětlují změny ve vlnách veder.

„Není zcela jasné, co způsobuje rozdělení tryskového proudění,“ uvedla Efi Rousiová, vedoucí vědecká pracovnice institutu pro výzkum klimatu v německé Postupimi a hlavní autorka studie. Podle ní je možné, že se atmosférické blokování vyvinulo samo o sobě a způsobilo tak rozdělení tryskového proudění. Anebo by to mohlo být naopak, tryskové proudění se rozdělí z jiných důvodů, a to způsobí blokace. „Nevíme zatím přesně, co je spouštěčem,“ dodala Rousiová.