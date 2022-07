Česko čeká slunečný týden. Teploty přesáhnou třicítku, srážek se nedočkáme

Mimořádně velké horko očekávají podle meteorologa Tomáše Mejstříka na začátku týdne také ve Velké Británii. „Je to vůbec poprvé, co britská meteorologická služba Metoffice vydala nejvyšší stupeň varování před vysokými teplotami a také poprvé, co předpovídá teplotu 40 stupňů Celsia. S pravděpodobností 80 % bude překonán stávající teplotní rekord 38,7 °C, který byl změřen 25. 7. 2019 v Cambridgeské botanické zahradě, uvedl Mejstřík.

V pondělí (dnes) bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů Celsia, v 1 000 m na horách kolem 20 stupňů Celsia, na Šumavě kolem 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.

V úterý očekáváme většinou jasno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 28 až 33 stupňů Celsia, v severozápadní polovině Čech až 35 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

Ve středu zůstane jasno až polojasno. K večeru v Čechách od západu až oblačno a ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 32 až 36 stupňů Celsia, na severovýchodě 30 až 33 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s se bude večer v Čechách měnit na západní.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI #pocasi Nad naše území začíná proudit teplý vzduch za západní Evropy. Již dnes se ojediněle teplota dostane k 30 °C, zítra pak bude okolo 30 °C na většině míst, v severozápadní půlce až 35 °C. Díky tomu že bude Slunce svítit naplno celý den, je také vysoká hodnota UV indexu 7. https://t.co/T7YiMYFMuk oblíbit odpovědět

Také ve čtvrtek bude skoro jasno až polojasno, přechodně až oblačno a místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 20 až 16 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 stupňů Celsia, na jihovýchodě až 34 stupňů Celsia. Mírný západní, postupně severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Slunečné počasí vydrží i v pátek, kdy bude jasno až polojasno, přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů Celsia, na západě a severu až 12 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až severní vítr 2 až 5 m/s.