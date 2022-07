Svět trápí vedra. Klima není takové, jak jsme ho znali, říkají meteorologové

Podle studie časopisu Lancet zveřejněné v roce 2020 vzrostla úmrtnost v důsledku vln veder od roku 1990 do roku 2019 čtyřnásobně. V roce 2019 kvůli horkům zemřelo na celém světě celkem 26 800 lidí. Studie dále uvádí, že lidé ve věku 65 let a více čelí o 10,4 procenta vyššímu riziku úmrtí během vlny veder. Proto většina meteorologů varuje před rizikem vysokých teplot hrozícím především starším lidem.

Co se týče Evropy, nejvyšší teploty naměřili ve Španělsku. Země je v zajetí již druhé letošní vlny veder, teploty v některých jižních a jihozápadních částech země by měly tento týden dosáhnout nebo překročit 44 °C. „Vlna veder, která začala minulou sobotu, by měla vyvrcholit mezi úterým a čtvrtkem,“ říká mluvčí státního meteorologického úřadu Rubén del Campo. Podle jeho slov by se ale mohla protáhnout až do nadcházejícího víkendu.

„Vedra budou intenzivní, v nejteplejších dnech by mohly v údolích Guadiana a Guadalquivir a ve městech Córdoba nebo Badajoz dosáhnout nebo dokonce překročit 44 °C,“ uvedl meteorolog. V údolí řeky Ebro a v jižních částech severozápadního regionu Galicie by mohlo být více než 42 °C. Kromě velmi vysokého rizika lesních požárů znepříjemní teploty lidem i spánek.

„V některých středních, západních a jižních částech Španělska budou panovat i tropické noci, kdy teplota neklesne pod 25 °C,“ řekl del Campo. I v době, kdy většina lidí obvykle chodí spát, tedy mezi mezi 22. hodinou a půlnocí, by se teploty podle něj na některých místech mohly stále pohybovat mezi 32 a 34 °C. Del Campo dále uvedl, že vlna veder se zatím sice nevyrovná 26denní vlně zaznamenané v červnu a červenci roku 2015 ani 16denní vlně z přelomu července a srpna 2003, ale mohla by soupeřit s předchozími horkými obdobími o třetí místo.

V srpnu loňského roku Španělsko zaznamenalo vůbec nejvyšší teplotu v historii. V andaluském městě Montoro tehdy naměřili 47,4 °C. „Nárůst teplot je přímým a hmatatelným důsledkem klimatických změn,“ řekl v květnu Del Campo deníku El País. Klima už není takové, jaké jsme znali. „Stalo se extrémnějším,“ dodal meteorolog.

Kouř až v Lisabonu

I v sousedním Portugalsku přesáhly o uplynulém víkendu teploty 44 °C. Hasiči museli bojovat s desítkami požárů, jejichž dým byl vidět dokonce i v hlavním městě Lisabonu. Podle místních úřadů dostali hasiči pod kontrolu největší požár v pondělí, ten zachvátil rozsáhlé území města Ourém severně od Lisabonu. Teploty v Portugalsku sice v pondělí o něco poklesly, v následujících dnech se ale očekává jejich opětovný nárůst.

Ve městě Evora na jihovýchodě země má být v následujících dnech podle předpovědi až 44 °C. „Čekají nás rizikové podmínky,“ řekl portugalský premiér António Costa. „Sebemenší pokles ostražitosti může mít za následek požáry značných rozměrů,“ varoval premiér.

Podle národní meteorologické stanice Météo-France se v pondělí začala i do Francie tlačit fronta horkého vzduchu. Na většině jejího území se teploty pohybovaly nad 30 °C. Meteorologové uvedli, že během tohoto týdne mohou teploty v některých částech Francie dosáhnout až 39 °C. Vlna veder by podle předpovědí měla vyvrcholit mezi sobotou a příštím úterým.

Také Britské ostrovy bojují s extrémně vysokými teplotami. Hasiče momentálně nejvíce trápí především desítky lesních požárů. Na pobřeží Pembrokeshiru, nedaleko populárního turistického resortu Tenby hasiči likvidovali rozsáhlý požár trávy, hořela také fotovoltaická elektrárna v Dorsetu i pole v Norfolku a Severním Yorkshiru.

Britské železniční společnosti upozorňují na možnost zpoždění vlakových spojů, někde dokonce zavřely i silnice kvůli rozpouštějícímu se asfaltu. Přestože maximální teploty ve středu dosáhnou jen 27 °C, od čtvrtka do neděle mohou dosáhnout historických rekordů, předpovídají meteorologové.

Šetřete energiemi, nabádají Američany

Spojené státy americké rovněž zažívají vlny veder i se všemi těžkostmi, které toto počasí přináší. Především jihozápadní a centrální oblasti USA čelí extrémní horkům, mezi více než desítkou denních teplotních rekordů, které o víkendu padly ve městech v Texasu, Coloradu, Oklahomě a Arkansasu, je i 42,2 °C ve městě Waco (TX).

Obyvatelé Texasu úřady vyzvaly, aby šetřili energií, protože rozvodná síť se potýká s potížemi kvůli klimatizaci. Podle předpovědi by měly teploty v Texasu do konce tohoto týdne klesnout, zatímco v Arizoně se naopak zvýší. V hlavním městě státu Phoenixu v pátek dosáhnou až 45 °C.

Roste poptávka po ledu

Čína v úterý kvůli horku vyhlásila třetí, nejvyšší stupeň pohotovosti v 86 městech. Panuje tam více než čtyřicetistupňové vedro. Práce na stavbách a dalších venkovních pracovištích se pozastavily. V horku se rozpouštějí střechy na domech a taje asfalt na silnicích. Lidé na mnoha místech hledali úkryt v podzemních prostorách.

Varování před horkem vydala poprvé za pět let i pětadvacetimilionová Šanghaj. Údaje se shromažďují od roku 1873 a v Šanghaji od té doby zaznamenali jenom 15 dní s teplotami nad 40 stupňů. Zvyšuje se poptávka po zmrzlině a ke zchlazení zvířat se používá led. V šanghajské rezervaci ho použijí denně osm tun na ochlazení lvů, pand a dalších svěřenců.

Vlna veder přišla v Číně o něco dřív než obvykle. Letošní léto je poznamenané střídáním horkého počasí a silného deště. Jih země zasáhla v červnu vlna záplav.

Teď horko v jednom městě v jižní provincii Ťiang-si zvedlo vozovku o 15 centimetrů, oznámila státní televize. V Nankinu, který patří k místům často horkem postiženým, otevřeli podzemní úkryty už v neděli. Bunkry z válečných let jsou vybaveny wi-fi, knihami, vodou a mikrovlnnými troubami.

V Čchung-čchingu, který rovněž patří k městům s horkými léty, se doslova rozpustila střecha tamního muzea a zpod tašek začala vytékat roztavená dehtová izolace. Město vyslalo do ulic auta s rozprašovači vody.

Třetím místem označovaným kvůli horku za pec je Wu-chan. Meteorologové tamní obyvatele upozornili, že je čeká kromě horka i vysoká vzdušná vlhkost a vysoký stupeň ultrafialového záření.