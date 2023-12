Když jinak nedáte. Putin souhlasil, že bude opět kandidovat na prezidenta

Jeden z hostů ceremonie přišel za Putinem a požádal ho, aby se hlasování účastnil, a ruský prezident souhlasil, uvedl zpravodaj agentury Interfax. Podle agentury TASS se jednalo o předsedu parlamentu samozvané Doněcké lidové republiky na východě Ukrajiny Artěma Žogu.

Putin je u moci už více než 23 let. Od srpna 1999 byl premiérem a v březnu 2000 poprvé zvítězil v prezidentských volbách. O čtyři roky později vítězství s přehledem zopakoval. S ohledem na ústavu se poté nemohl ucházet o třetí mandát v řadě, stal se proto premiérem a jako svého nástupce v prezidentském křesle si vybral Dmitrije Medveděva. V roce 2012 si s Medveděvem své funkce vyměnili: Putin opět vyhrál prezidentské volby, znovuzvolen byl pak i v roce 2018.

V lednu 2021 Putin podepsal zákon, který mu umožňuje ještě dvakrát kandidovat na post hlavy státu. Právní předpis vychází z navržených úprav ústavy, které Rusové odhlasovali v referendu v roce 2020. Prezident je v Rusku volen na šest let, Putin tak může být prezidentem až do roku 2036, kdy by mu bylo 83 let a měl by za sebou 36 let u moci.

Agentura AP označila Putinovo vítězství ve volbách, které se budou konat od 15. do 17. března příštího roku, za „téměř jisté“ vzhledem k uvěznění potenciálních soupeřů z opozice či jejich vypuzení do emigrace. Putinovu popularitu podle průzkumů neovlivnila ani válka proti Ukrajině, kterou loni v únoru zahájil.

Prezidentské volby v Rusku budou třídenní. Volit se bude od 15., 16. a 17. března, rozhodla v pátek ústřední volební komise podle ruských médií.

„Velmi mnoho lidí vyzývá Putina, aby kandidoval a pokračoval v práci hlavy státu, a ujišťují, že má jejich plnou podporu. To skutečně bije do očí,“ řekl novinářům Putinův mluvčí Dmitrij Peskov podle státní agentury TASS.

Rozhodnutí uskutečnit volby během tří dnů přijala ústřední volební komise v poměru 13 ku jednomu hlasu, oznámila předsedkyně komise Ella Pamfilovová podle agentury Interfax.

Připomněla, že třídenní hlasování se v Rusku poprvé uskutečnilo během pandemie covidu-19 s cílem zvýšit bezpečnost voličů, ale postupem času se ukázalo, že tato podoba voleb se zamlouvá většině voličů i kvůli dalším výhodám. To podle ní potvrzují i průzkumy veřejného mínění.

Hlavní termín prezidentských voleb – 17. března příštího roku – odhlasovali ve čtvrtek ruští senátoři. Předpokládá se, že volby umožní jednasedmdesátiletému Putinovi zajistit si setrvání u moci přinejmenším do roku 2030, uvedla agentura AP

Spolupracovníci uvězněného opozičního předáka Alexeje Navalného zareagovali ve čtvrtek na vyhlášení termínu voleb spuštěním internetové kampaně, která má Rusy přesvědčit, aby hlasovali pro kohokoliv jiného než Putina.

„Pro Putina budou volby v roce 2024 referendem schvalujícím jeho počínání, schvalujícím válku (proti Ukrajině). Rusko by si mělo 17. března uvědomit, že většina si nepřeje vidět Putina v čele země,“ uvedl Navalného Fond boje proti korupci, který ruské úřady zakázaly jako „extremistickou“ organizaci. Organizátoři kampaně proti Putinovi vzkázali, že si dobře uvědomují, že výsledky voleb budou zfalšovány, ale za svůj úkol pokládají všem ukázat, že „Rusko už Putina nepotřebuje“.