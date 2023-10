VIDEO: Naštvaný motorkář proskočil oknem do auta. Řidička se nenechala zastrašit

Podle webu NBC News uvedla třiadvacetiletá Nikki Bullocková, že kolem jejího auta projížděla skupinka motorkářů a jeden z nich do něj naboural. Následně se strhla hádka, která vedla k potyčce.

Motorkář pak v afektu autu rozdupal zadní sklo. Když rozzuřená žena vystoupila, namířil na ni zbraň. Došlo také k fyzickému postrkování. Žena byla ovšem naplno odhodlaná chránit své děti. „Šla jsem k němu a převrátila jeho motorku i s ním. Potom mě ostatní obklíčili,“ popsala Bullocková dramatické momenty.

Celé situaci přihlížel také vyděšený turista George Coloney, který incident natočil z vyhlídkového autobusu a zveřejnil na sociálních sítích. „Zrovna jsem začal natáčet a najednou ten chlap skočil na auto té paní,“ řekl.

Podle deníku The Philadelphia Inquirer pak útočník rychle ujel. Policie uvedla, že se jej podařilo během několika hodin identifikovat, teď po něm pátrá pro obvinění z ublížení na zdraví a vandalismu.

Bullocková prozradila, že má zbrojní průkaz, ale zbraň u sebe neměla. „Mám licenci na nošení zbraně. Prostě jsem se nebála. Vůbec mě to nevyvedlo z míry.“

„Jsem ráda, že jsou mé děti v pořádku a že se nikomu nic nestalo,“ řekla. „Mohlo to dopadnout mnohem hůř. Bylo by to úplně jiné, kdybych tam seděla jen já a moje přítelkyně,“ dodala. Na opravu auta se složili její sousedé ve veřejné sbírce. Děti se ovšem budou s děsivým zážitkem dlouze vypořádávat.