Cyklistu beze slov napadl pěstmi řidič. Když si fotil jeho auto, zbil ho znovu

Dvaačtyřicetiletý muž minulé úterý kolem poledne projížděl na kole Řečkovicemi, když na něj v Kolaříkově ulici zatroubil řidič stříbrné Škody Octavia, který vyjel z přilehlého parkoviště.

„Muž na kole zastavil a chtěl vědět, co se přihodilo, ovšem řidič zcela beze slov vystoupil z auta, šel přímo k němu a udeřil ho pěstí do obličeje. Cyklista dostal asi deset ran, poté vyšla z vozidla žena a agresorovi řekla, ať toho nechá. Ten se následně vrátil do auta,“ popsala policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Tím však konflikt neskončil. Napadený vytáhl mobil, aby vyfotil registrační značku auta, což řidiče namíchlo tak, že znovu vyběhl z vozu a muže na kole zbil podruhé.

„Cyklista vyhledal lékařské ošetření, ale naštěstí utrpěl jen lehké poranění, možná díky helmě, kterou měl na hlavě,“ poznamenala Cejnková.

Policisté při vyšetřování incidentu žádají o pomoc případné svědky.