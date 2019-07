Teenager přišel při protestu o oči, jeho obličej zasáhlo 52 gumových střel

Podle vyšetřovatelů, kteří dostali případ na starost, začaly 2. července státní bezpečnostní síly střílet do davu bez jakéhokoliv varování. Při demonstraci se zranili další dva nezletilí, jedním z nich je Chacónův čtrnáctiletý bratr Adrian, který dostal policejním obuškem do hlavy. Protestu proti nedostatku plynu na vaření jídla se zúčastnili se svou matkou Adrianou Paradaovou.

Chacón se podle stanice CNN odmítá vzdát naděje. „Chtěl bych mít svoje oči zpátky. Mám všechny druhy pocitů,rád bych plakal, ale už nemůžu. Vybrečel jsem se v nemocnici,“ popisuje chlapec.

K neadekvátnímu zásahu se vyjádřili také venezuelské úřady, které budou stíhat dva členy bezpečnostních sil kvůli pokusu o vraždu, nesprávnému použití zbraně a krutému chování vůči demonstrantům. Oba obvinění muži v současné chvíli čekají na začátek soudního procesu.

Reakce venezuelských úřadů nepřišla sama od sebe, ale několik hodin poté, co Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva zveřejnil zprávu, ve které odsoudil Venezuelu za porušování lidských práv svých občanů. Vláda prezidenta Nicoláse Madura nicméně dokument označila za zaujatý.

Andské regiony na západě země jsou protivládním odporem známé. Za posledních pět let se tu odehrály nejnásilnější střety ve Venezuele. „Všichni politici jsou podvodníci. Zákon tady útočí na lidi. Mělo by to být naopak, měl by je chránit, ale vláda jedná proti nám,“ myslí si Chacón.

Chlapec musí být kvůli hmyzu vetšinu dne v moskytiéře:

Lékaři z centrální nemocnice v San Cristobalu konstatovali, že jediné co mohli pro zraněného Chacóna udělat, bylo odstranit zbytky jeho očí. Stále však podle nich existuje riziko infekce, protože malé kousky gumy zůstaly tak hluboko v jeho obličeji, že se k nim chirurg při opraci nedokázal dostat.



Právě kvůli nebezpečí infekce zůstal Chacón v nemocnici jen čtyři dny. Veřejné venezuelské nemocnice se v posledních letech potýkají s masivní krizí. Nemají dostatek zdravotnického vybavení, chybí nutné léky i základní hygienické normy, jako je tekoucí voda nebo čistící prostředky.

V nemocnicích hrozí infekce, lékaři posílají pacienty domů

Chacónova rodině žije v malé horské vesnici Tariba nedaleko San Cristobalu. Chlapec sdílí postel se svou babičkou, jeho matka spí s dalšími dvěma bratry na vedlejší posteli.

Chacón má doma problém s muškami, které se neustále srocují kolem jeho ran na obličeji. Celé dny proto tráví v síti proti hmyzu a obličej si maže hojící mastí. V domě navíc kvůli výpadkům energie většinu dne nejde elektřina.



Plyn na vaření zůstává navzdory protestům raritou. Všichni lidé v oblasti dříve vařili na plynu, který jim za regulovanou cenu doplňovala státní společnost. Nyní se však nedá sehnat a na černém trhu je velmi drahý.

Chacónova rodina má však štěstí v neštěstí, protože se jeho příběh začal rychle šířit napříč španělsky mluvícími zeměmi. Nabídky na zaplacení léčby přicházejí podle jeho matky z celého světa, nejčastěji ze Španělska, Mexika nebo USA. Paradaová také založila svému synovu účet na Instagramu, s jehož pomocí chce získat finanční pomoc.

Ve Venezuele dochází při protestech k násilí: