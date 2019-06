Nic se neděje, tiskneme dál. Venezuela vydala nové bankovky

Je to již podruhé, co stát, zmítající se v hyperinflační smyčce, během posledního roku vydává nové bankovky. Při současném oficiálním kurzu je hodnota nejvyšší z nich asi 10 dolarů (asi 226 korun). Minimální měsíční mzda je přitom o deset tisíc bolívarů (cca dva dolary) nižší.



Venezuela přitom loni v srpnu prošla měnovou reformou, která ji měla ze zoufalé inflační situace dostat. Ze staré měny, silného bolívaru, přecházela země na novou – suverénní bolívar. Tehdejší nejvyšší bankovka (100 000 bolívarů) náhle měla hodnotu 1 bolívar. Měna se v poměru k dolaru znehodnotila o přibližně 96 procent.



Zpomalení tempa růstu inflace však reforma nedosáhla. Již několik dní po jejím provedení se ceny potravin zvedly na téměř dvojnásobek.

Nejvyšší bankovka tehdy měla hodnotu 500 bolívarů. To by v současnosti nestačilo ani na nákup jediného bonbonu, píše britský list The Guardian.



Podle venezuelské opozice přesáhla míra tamní inflace v minulém roce hodnotu milionu procent. Oficiální čísla však hovoří „pouze“ o 130 060 procent. Ekonomika meziročně klesla o 22,5 procenta.

Maduro viní OPEC, opozice Madura

Venezuelský autoritářský prezident Maduro ze špatných ekonomických výsledků viní Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC). Ta se ho podle jeho názoru snaží společně se Spojenými státy pomocí ekonomických sankcí vytlačit z pozice prezidenta.



Podle kritiků tohoto socialistického prezidenta je krize naopak způsobena dvaceti lety naprosto nekompetentní Madurovy vlády. Přestože země patří ke státům s největšími zásobami ropy na světě, až 90 procent tamních obyvatel žije v chudobě. Podle agentury AP je situace natolik špatná, že začalo ubývat i množství násilných trestných činů – nemá smysl krást peníze, které nemají hodnotu (více v článku Vražd a loupeží ve Venezuele ubývá. Zločincům došly náboje, obětem peníze)



Kromě ekonomických potíží v současnosti Venezuela čelí i politické krizi. Předseda parlamentu Juan Guaidó se totiž prohlásil za prozatímního prezidenta země a otevřeně vyzval Madura, aby ze svého postu odstoupil. Od té doby jsou v zemi stále častější střetnutí mezi podporovateli Guaidóa a policií – naposledy na začátku května zemřeli čtyři lidé a stovky jich byly zraněny.