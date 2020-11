Bez očkování se nemusíte dostat do baru ani na fotbal, varuje Brity ministr

„A kdo důkaz či pas imunity nebude mít, možná do cíle nedorazí. U vchodu do baru, restaurace či na stadionu mu totiž řeknou, že pro něj platí zákaz vstupu,“ uvedl nový ministr Zahawi podle listu The Guardian ve svém prvním rozhovoru od nástupu do funkce.

„Myslím si, že se pravděpodobně najdou restaurace, bary, kina či sportoviště, které systém využijí – stejně jako to udělali u aplikace,“ říká s odkazem na systém, který podobně jako v Česku eRouška pomáhá s trasováním kontaktů nakaženého.



Ministr dále prohlásil, že vláda hledá možnosti, jak zmíněná potvrzení o vakcinaci lidem poskytnout a jak celý proces udělat co nejdostupnější a co nejjednodušší. Trvá ovšem na tom, že vláda Britům očkování nařizovat nebude.

„Myslím si, že je správně, že je to dobrovolné. Musíme lidem umožnit rozhodnout se sami za sebe, zda chtějí být očkováni nebo ne,“ řekl s tím, že lidé nakonec uvidí, že je dobré tento krok udělat. A to nejen pro ně, ale i pro jejich příbuzné a celou zemi.

Velká Británie v pondělí eviduje přes 12 tisíc nových případů nákazy koronavirem, zhruba o dvě stě víc než v neděli. Od začátku pandemie se v zemi nakazilo celkem 1,6 milionu lidí a více než 58 tisíc nakažených také zemřelo. V pondělí to bylo dalších 205 lidí, uvádí The Guardian.

Na schválení od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) čekají dvě nové očkovací látky. Jednou z nich je vakcína společnosti Pfizer, druhou pak produkt americké biotechnologické společnosti Moderna. Ta chce požádat o mimořádné povolení také Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA).