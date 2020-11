Strana tě volá. Otrokyně z KLDR šijí ochranné obleky britským zdravotníkům

Severokorejské ženy v otrockých podmínkách šijí ochranné obleky proti koronaviru dovážené do Velké Británie, Spojených států, Itálie a dalších zemí. Skoro zadarmo a bez přestávek totiž tajně pracují v Číně, odkud je zbytek světa objednává. Jejich výplatu si bere zpět režim v KLDR. Napsal to list The Guardian, který tři měsíce sbíral důkazy o nucené práci dovážené do Británie.