Uzavřel smlouvu s ďáblem a ubodal dvě ženy. Britský mladík dostal doživotí

Vyšetřovatelé u Husseina doma našli krví podepsaný dokument, ve kterém vládce pekla Lucifuge Rofocale slibuje velké bohatství výměnou za vraždu šesti žen za šest měsíců.

Hussein si své oběti ve věku 46 a 27 let vybral náhodně. Jedné zasadil osm a druhé 28 ran nožem. Nakonec jejich těla hodil do křoví. Policie se domnívá, že pokud by se při útoku nezranil, ve vraždění by pokračoval.



„Spáchal jste tyto kruté útoky. Spáchal jste je, abyste mohl zabíjet. Udělal jste to pro peníze a při honbě za mocí. Byl to promyšlený a záměrný čin, přesně naplánovaný a provedený. Ačkoli ostatním může smlouva s ďáblem připadat zvláštní, pro vás to byl hodnotový systém, váš vlastní důvod k vraždě nevinných žen,“ uvedla při čtení rozsudku soudkyně Philippa Whippleová.

Postup policie v celém případu byl předmětem kritiky. Rodiny obou obětí ohlásily jejich zmizení prakticky okamžitě, ale kvůli chybně založenému spisu po nich policie záhy přestala pátrat.



Těla tak našel až přítel jedné z obětí. Dva policisté, kteří na místě nálezu zasahovali, se tam vyfotografovali a snímky sdíleli na sociálních sítích.

Hussein, kterému bylo v době činu 18 let, odmítá vinu za vraždy i autorství dokumentu podepsaného krví. Ve dnech po vraždách ovšem utratil 160 liber (4 800 korun) za sázky v různých loteriích. V žádné nevyhrál.