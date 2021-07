Teenager v Londýně vraždil kvůli smlouvě s ďáblem, chtěl vyhrát v loterii

Šestačtyřicetiletá Bibaa Henryová a její sedmadvacetiletá sestra Nicole Sallmanová loni 5. června uspořádaly v parku ve Wembley na severozápadě Londýna narozeninovou oslavu. Když se jejich přátelé večer postupně rozešli domů, rozhodly se v parku zůstat a slavit ve dvou.

To byla ta pravá chvíle pro osmnáctiletého satanistu Danyala Husseina, jenž na dvojici brutálně zaútočil nožem.

„Není jasné, proč si Henryovou a Sallmanovou vybral, nebo upoutaly jeho pozornost. Jakmile ale ostatní odešli, byla dvojice žen mnohem zranitelnější,“ popsal listu The Times prokurátor Oliver Glasgow. Oběti byly dcerami anglikánské duchovní, což ale Hussein podle policie netušil.

Soud Husseina po měsíc trvajícím procesu shledal během úterního stání vinným ze dvou vražd a držení útočné zbraně. Muži za brutální čin hrozí doživotní vězení. O finální výši trestu soudce rozhodne koncem září.

Děsivá divokost násilí

Vyšetřovatelé došli k závěru, že Hussein nejdříve zaútočil na starší ženu, která pracovala jako sociální pracovnice. Do hrudníku, zad a břicha ji zasadil osm ran. Podle žalobce se ani nestačila bránit a zemřela rychle. Smallmanová, která se živila jako fotografka, však s útočníkem bojovala.

Na pažích, nohou a rukou měla řadu řezných ran. „Věděla, co se stane. Útočník jí před očima zavraždil sestru,“ uvedl Glasgow. Hussein ji bodl celkem osmadvacetkrát do zad a hrudníku. „Bránila se všemi silami. To vysvětluje děsivou divokost násilí, které zažila,“ dodal Glasgow.

Útok se odehrál krátce před druhou hodinou ranní, svědci, kteří žijí poblíž, popsali, že tou dobou z parku slyšeli křik. Poté, co ani jedna z žen neodpovídala rodině ani přátelům, si o ně jejich blízcí začali dělat starosti. Když ani jednu nenašli doma, nahlásili druhého dne večer jejich zmizení.



Policie se ale o zmizení žen podle The Times nezajímala a blízcí proto začali pátrat na vlastní pěst. Vrátili se na místo pikniku, kde našli brýle obou sester. Partner Smallanové Adam Stone a jeho rodiče pročesávali okolí, když si v trávě všimli kuchyňského nože.

„Uviděl jsem, že nedaleko je zválená vysoká tráva. Vydal jsem se tím směrem a zahlédl jsem v trávě botu. Když jsem se prodral křovím, našel jsem tam zkrvavená těla. Byla oblečená a propletená,“ popsal Stone.

Policie čelí kritice z pomalého jednání

Krátce nato dorazila také policie. Ta nyní sklízí kritiku, že zareagovala příliš pozdě. Dva policisté navíc čelí obvinění z pochybení poté, co si těla obětí fotografovali na telefon a sdíleli na aplikaci WhatsApp. Matka obětí, jejíž otec pocházel z Nigérie, policii rovněž obvinila z rasové zaujatosti.

Forenzní analýza odhalila, že na obětech se nachází mužská krev. Ačkoli policie nenašla ve své databázi žádnou shodu, ukázalo se, že DNA nalezená na místě činu vykazuje silnou podobnost s Husseinovým příbuzným, kterého policie před časem zatkla a udělila mu napomenutí.

Trvalo další měsíc, než kriminalisté Husseina zadrželi. Záznam bezpečnostních kamer muže zachytil, jak před vraždami opouští dům poblíž parku a poté se zase vrací. Jeho DNA odpovídala krvi nalezené na místě. Policie předpokládá, že si muž pořezal ruku při potyčce s obětí.

Bibaa Henryová a její sestra Nicole Sallmanová:



Za krev dostanu lásku a peníze, věřil vrah

Hussein se na útok připravil a nakoupil skládací rýč, kuklu a sadu nožů. U něj doma pak vyšetřovatelé našli několik „smluv“, které uzavřel s „démonkou Byleth“. Na jedné stálo, že se bude ženám zdát atraktivnější a mužnější, na další si přál, aby se do něho zamilovala jeho spolužačka.

S vraždou sester podle policie pravděpodobně souvisí třetí „smlouva“ na kterou Hussein napsal, že výměnou za to, že každého půl roku zavraždí šest žen, se mu „vládce pekel Lucifuge Rofocale“ odvděčí milionovou výhrou v jackpotu a zproštěním z trestního stíhání.

Ačkoli Hussain při soudním procesu trval na své nevině a popřel, že má se smlouvami co do činění, zanechal na nich podpis vlastní krví.

„Pevně věřím, že by svou smlouvu splnil. Pokračoval by v zabíjení žen, dokud by nezabil prvních šest. A pokud by poté v loterii nevyhrál, pokračoval by každého půl roku dál. Je to velmi nebezpečný jedinec,“ uvedl před soudem inspektor Simon Harding.

Policie se o Husseina, jenž je iráckého původu, nicméně zajímala už v minulosti. Roku 2017 byl odkázán na vládní plán prevence deradikalizace poté, co na školních počítačích vyhledával na internetu mrtvá těla. Husseinovo duševní zdraví v souvislosti s vraždou hodnotili čtyři odborníci. Nikdo z nich ale nedošel k závěru, že je nezpůsobilý k soudu.