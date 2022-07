Děti do parlamentu netahejte. Británie jde proti trendu rodičů-politiků

Dolní sněmovna není vhodným místem pro děti a tak by to mělo zůstat, rozhodl britský parlamentní výbor. Reaguje tím na trend, kdy si čerství rodiče z řad politiků a političek čím dál častěji berou na jednání zákonodárců své potomky. Podle výboru je to špatně a povolení vzít si do práce mimino by se mělo vydávat jen v naléhavých případech.